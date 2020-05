Huawei brengt nieuwe P30 Pro uit om handelsverbod te omzeilen

Huawei introduceert de P30 Pro New Edition om het Huawei-verbod van de Amerikaanse regering te omzeilen. De ‘nieuwe’ telefoon wordt ondersteund door Android 10 en door een ‘loophole’ in de wet zijn de Google Play Store en andere populaire Google Apps gewoon toegankelijk.

Huawei heeft een manier gevonden om het verbod van de VS te omzeilen door vernieuwde edities van oudere smartphones opnieuw te lanceren. De oorspronkelijke P30-smartphones van Huawei zijn geproduceerd voordat de beperkingen van kracht waren. Huawei heeft deze strategie al eerder toegepast toen het de P30 Lite New Edition had gelanceerd in januari van dit jaar.

De P30 Pro New Edition heeft 8 GB RAM en 256 GB lokale opslagruimte, de oorspronkelijke P30 Pro had 6 GB Ram en 128 GB lokale opslagruimte. Behalve deze verbeteringen is er maar weinig veranderd aan het apparaat, behalve een nieuwe zilverkleurige afwerking en een prijskaartje van ongeveer 785 euro in plaats van het oorspronkelijke bedrag van ongeveer 1000 euro.

Naast een kleine hardwareboost zijn de nieuwe telefoons van Huawei volledig compatibel met Google-services, ondanks de voortdurende beperkingen die bedrijven in de VS ervan weerhouden om met het Chinese bedrijf samen te werken.

Telefoons die na de oorspronkelijke P30-lijn zijn uitgebracht, zoals de Huawei Mate 30, zijn gelanceerd zonder vooraf geïnstalleerde Google Play-services en met een uitgeklede versie van het Android 10-gebaseerde EMUI-besturingssysteem.

Verbod verlengt tot mei 2021

Vorige week heeft de Amerikaanse president Donald Trump nog het verbod op Huawei-apparaten met een jaar verlengd tot mei 2021. Huawei wordt door de VS beschuldigd van spionage voor de Chinese regering. Het bedrijf heeft dit overigens altijd zelf ontkend.

De beperkingen door het verbod op Huawei worden echter niet met terugwerkende kracht toegepast. Dit betekent dat alle apparaten die voor mei 2019 zijn uitgebracht nog steeds compatibel zijn met Google-technologie. Huawei maakt gebruik van deze loophole om nieuwe versies van oudere smartphones opnieuw uit te brengen.

Het Chinese bedrijf probeert meer consumenten buiten China aan te trekken. Het wegvallen van Google-diensten is voor veel potentiële kopers een reden geweest om een ander smartphonemerk te kiezen.