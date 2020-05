‘TSMC neemt geen nieuwe Huawei-bestellingen meer aan na nieuw verbod’

TSMC zou volgens bronnen geen nieuwe bestellingen van Huawei meer aannemen. De beslissing komt nadat de Amerikaanse overheid strengere maatregelen invoerde om de toegang van het Chinese bedrijf tot Amerikaanse chips te beperken.

Dit stellen bronnen van Nikkei Asian Review. “TSMC heeft het aannemen van nieuwe Huawei bestellingen tegengehouden vanwege de nieuwe aangekondigde exportregels,” stelt een bron. “De bestellingen die al in productie zijn en bestellingen die TSMC aannam voordat het nieuwe verbod werd ingevoerd, worden niet beïnvloed en konden doorgaan mits die chips verzonden kunnen worden voor medio september.”

Volgens de vertrouwenspersoon is het een moeilijk besluit voor TSMC, aangezien Huawei de op een na grootste klant is van het bedrijf. Maar “de chipmaker moet de regels van de Verenigde Staten volgen.” Huawei is goed voor 15 tot 20 procent van de jaarlijkse omzet van TSMC.

TSMC is een vaste leverancier voor Huawei en wordt daardoor gezien als een belangrijke bondgenoot van Huawei om zich tegen de druk van de Verenigde Staten te verzetten.

Strijd tussen Huawei en Verenigde Staten

Het Amerikaanse ministerie van Handel kondigde vorige week aan dat alle niet-Amerikaanse chipfabrikanten die Amerikaanse apparatuur, intellectuele eigendom of designsoftware gebruiken, een licentie moeten aanvragen voordat ze deze chips naar Huawei verschepen. De nieuwe beperkingen zijn gericht op de chipfabrikanten van Huawei. Deze bedrijven, waaronder TSMC, ontvangen ontwerpen van Huawei’s HiSilicon Technologies om de chips te produceren, waarna ze normaliter terug naar Huawei worden verscheept.

Huawei heeft zich, sinds het handelsverbod van vorig jaar, voorbereid op nieuwe stappen van de Amerikaanse. Bronnen vertelden aan Nikkei Asian Review dat de telecomfabrikant voor meer dan een jaar voorraden heeft aangelegd om nog steeds chips voor netwerkapparatuur te kunnen maken.