Google maakt Gmail-inbox personaliseren eenvoudiger

Google introduceert een nieuw quick settings-menu waarmee gebruikers hun Gmail-inbox kunnen personaliseren. De functies bevonden zich eerder in de instellingen van Gmail, waardoor veel gebruikers niet wisten dat de opties bestonden.

Met de nieuwe update is het makkelijker om snel het uiterlijk van Gmail aan te passen zonder je helemaal te verdiepen in de instellingen. In het nieuwe quick settings-menu van Gmail worden de opties aan de rechterkant van het scherm weergegeven en de inbox aan de linkerkant. Gebruikers zien in real-time welke aanpassingen zij maken zonder het menu te hoeven verlaten.

Een van de eerder verborgen functies is de mogelijkheid om de weergavedichtheid aan te passen. Gebruikers kunnen ook kiezen uit verschillende inbox lay-outs, waaronder Priority Inbox die prioriteit geeft aan belangrijke e-mails.

Gebruikers kunnen er eveneens voor kiezen om leesvensters in te schakelen, een functie waarmee de Gmail inbox lijkt op een traditionele desktop-client. De introductie van het nieuwe menu maakt het gemakkelijker om kleurrijke thema’s in te stellen om Gmail naar eigen smaak in te richten. Het nieuwe menu vervangt niet het volledige instellingenscherm. In het menu kan je gewoon doorklikken naar de volledige instellingen.

Het quick settings-menu is standaard ingeschakeld voor G Suite-klanten en Gmail-gebruikers met een persoonlijk account kunnen de nieuwe functie op 22 juni gebruiken.

Tip: Google voegt Meet toe aan Gmail inboxes