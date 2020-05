Google voegt Meet toe aan Gmail inboxes

Google Meet is per direct toegevoegd aan de inbox van Gmail-gebruikers. De toevoeging van de dienst aan de emailclient komt een paar dagen na het gratis beschikbaar maken van Meet voor iedereen met een Google-account.

Het voormalige Hangouts Meet werd begin vorige maand omgedoopt tot Google Meet en kreeg begin mei een gratis variant. Iedereen met een Google-account kan deelnemen aan een call tot en met honderd mensen, waarbij het gesprek geen timer heeft. Vanaf 30 september 2020 zal daar waarschijnlijk wel een limiet op komen van een uur.

Met de integratie van Meet in Gmail hoopt Google wat terreinwinst te boeken op concurrenten als Zoom en Teams. Eerstgenoemde worstelt nog steeds met beveiligingsproblemen, terwijl Google vanaf de zijlijn toekijkt en soortgelijke problemen voorkomt. Aangezien gebruikers ingelogd moeten zijn op hun Google-account, wordt voorkomen dat iedereen zomaar in een call kan duiken. Daarnaast worden gebruikers die niet direct zijn uitgenodigd door de callhost, in een wachtruimte worden geplaatst totdat de host toestemming geeft deel te nemen.

Of het voldoende zal zijn om gebruikers van Zoom af te snoepen is nog maar de vraag. Juist het simpele karakter van de app maakt het voor gebruikers aantrekkelijk om Zoom te gebruiken. Met de lockdown in sommige landen al verzacht (of zelfs volledig opgeheven) is Google behoorlijk laat met het doen van een poging de app makkelijker te gebruiken.

Wel liet de techgigant recentelijk weten de grens van honderd miljoen dagelijkse calldeelnemers te hebben gepasseerd en dagelijkse drie miljoen nieuwe gebruikers te verwelkomen.