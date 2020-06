Apple komt met batterijfunctie macOS om levensduur te verlengen

Apple introduceert de nieuwe functie batterijconditiebeheer in macOS Catalina 10.15.5. De functie moet de batterij van een MacBook langer mee laten gaan.

Batterijconditiebeheer is een nieuwe functie voor het verlengen van de levensduur van de batterij. Als de functie is ingeschakeld, verlaagt Apple de maximale laadcapaciteit van de batterij. Het volledig leegmaken en opladen van de batterij zorgt ervoor dat de levensduur korter wordt. De nieuwe functie voorkomt dat de batterij volledig opgeladen wordt door het laadpatroon en de temperatuur van het apparaat te analyseren.

Door de nieuwe functie kan de laptop in principe minder lang op een enkele lading mee, wel moet de MacBook een langere levensduur krijgen. Batterijconditiebeheer is vooral handig voor mensen die de MacBook de hele dag aan de oplader hebben liggen. Deze functie werkt alleen voor modellen met Thunderbolt 3-poorten, bijvoorbeeld MacBook Pro-modellen vanaf 2016 en de MacBook Air-modellen vanaf 2018. De functie werd eerder al aangekondigd in de ontwikkelaarspreview.

macOS Catalina 10.15.5

De feature is onderdeel van de nieuwste macOS Catalina-update. Na deze update staat de functie automatisch aan. Mensen die onderweg zijn of ergens moeten werken zonder stopcontacten in de buurt, kunnen experimenteren met het uitschakelen van de functie om zoveel mogelijk batterij uit de MacBook te persen. Dit kan je doen om naar Systeemvoorkeuren te gaan, vervolgens op Energiestand te klikken en daarna Batterijconditie te openen. Hier kan je de functie uitschakelen. Energiestand geeft bovendien de huidige batterijconditie weer en meldt wanneer er onderhoud nodig is aan de batterij.