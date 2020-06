‘Apple maakt overstap van Intel naar Arm voor Mac deze maand bekend’

Apple maakt tijdens zijn WWDC 2020-conferentie op 22 juni bekend dat het eigen chips op basis van Arm gaat gebruiken voor toekomstige macOS-systemen, stelt Bloomberg. Er wordt al jaren gespeculeerd wanneer Apple afstand neemt van de Intel-chips.

Apple zou volgend jaar de eerste Mac-systemen willen voorzien van eigen Arm-chips. Dit meldt Bloomberg aan de hand van bronnen. Apple zou de aankondiging willen maken op het online WWDC-evenement op 22 juni. De vroege aankondiging moet ontwikkelaars de tijd geven om zich voor te bereiden op de overstap van de Intel-chips naar Arm-chips. Apple zou nog geen hardware aanbieden als onderdeel van de onthulling.

Volgens Bloomberg is het nog steeds mogelijk dat de aankondiging niet doorgaat, of dat de datum gewijzigd wordt aangezien er geen plannen zijn om op Arm-gebaseerde Mac-systemen uit te brengen in de komende maanden.

Overstap naar Arm

Bloomberg meldde in April dat Apple van plan is volgend jaar te beginnen met de verkoop van op Arm-gebaseerde Macs en dat het bedrijf bezig is met het ontwikkelen van drie verschillende interne Mac-processoren. De eerste Apple-processoren zouden acht krachtige en vier energiezuinige cores hebben. Het bedrijf zou gaan voor chips gemaakt op het 5nm-procedé.

Apple ontwikkelt al langer eigen Arm-gebaseerde processoren voor onder andere de iPhone en iPad. De chips zijn goedkoper dan de Intel-chips die het bedrijf nu voor zijn Mac-lijn gebruikt.

Geen Intel meer

Apple werkt al jaren aan de overstap van Intel naar Arm. Een kernonderdeel van de filosofie bij het ontwerpen en op de markt brengen van producten is de end-to-end integratie van hardware, software en services. De switch van Intel naar eigen chips betekent dat Apple meer controle heeft over de gehele Mac-ervaring.

Dit is niet de eerste grote verandering in de Mac-lineup. Het bedrijf is in 2006 overgestapt van op PowerPC gebaseerde CPU’s naar Intel.