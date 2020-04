‘Apple wil in 2021 Macs met eigen chips uitbrengen’

Apple is van plan om in 2021 Macs uit te brengen met CPU’s en GPU’s die het bedrijf zelf gemaakt heeft. De chips hebben de codenaam Kalamata. Dat stellen bronnen van Bloomberg.

De bronnen zeggen dat Apple werkt aan drie verschillende SoC’s voor Macs. Deze chips zullen allemaal gebaseerd zijn op de A14-chip die het bedrijf heeft ontwikkeld voor de volgende iPhone 12. De eerste serie van Mac-chips zal gebruikmaken van acht high-performance cores en vier energiezuinige cores die respectievelijk Firestorm en Icestorm heten. De bronnen wijzen erop dat Apple onderzoekt of er op een later tijdstip chips met meer cores geïntroduceerd kunnen worden.

Volgens Bloomberg is een van de chips veel sneller dan de chips die nu in de iPhone of iPad worden gebruikt. Ze zijn nog niet snel genoeg om de snelste Intel-chips in de MacBook Pro of Mac Pro te vervangen. Net als de iPhone- en iPad-chips, worden deze chips gefabriceerd met behulp van een 5nm-proces door Taiwan Semiconfuctor Manufacturing.

Het feit dat Apple meerdere Mac-chips ontwikkelt, kan een aanwijzing zijn dat Apple niet alleen denkt aan een nieuwe Mac-laptop op basis van zijn eigen silicon-design, maar aan een hele productlijn. Het is niet bekend of deze productlijn aan de bestaande Intel line-up wordt toegevoegd, of dat Apple van plan is om de huidige Macs in de toekomst te vervangen.

Apple en Intel

Apple gebruikt al sinds 2006 CPU’s van Intel. Hierdoor kunnen ontwikkelaars eenvoudiger software porten van Windows naar Mac, en vice versa. Tegenwoordig is er geen groot kwaliteitsverschil meer tussen de besturingssystemen van Apple en dat van Microsoft. Het iOS/iPadOS-besturingssysteem van Apple is een gigantisch platform, met een veel robuuster software-ecosysteem dan wat gebruikers op de Mac nu gewend zijn.

Bovendien is een kernonderdeel van Apple’s filosofie bij het ontwerpen en op de markt brengen van product de end-to-end integratie van hardware, software en services. De switch van Intel naar hun eigen chips zou beteken dat Apple meer controle heeft over de gehele Mac-ervaring.