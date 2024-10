Vervangt Apple zijn vaste release-cycle?

Later deze maand zou Apple iOS 18.1aan het grote publiek tonen. Daarin worden de eerste Apple Intelligence-features verwacht, waardoor AI voor het eerst beschikbaar komt op iPhone-toestellen.

Op 28 oktober zou iOS 18 de eerste grote update-ronde krijgen. Dit schrijft Mark Gurman, Apple-verslaggever bij Bloomberg. De release valt dan een halve maand later dan andere voorspelde. Volgens Gurman ligt dat eraan dat Apple meer tijd nodig heeft om de AI-features foutloos te lanceren en zichzelf te verzekeren dat er voldoende cloudcapaciteit is.

Breken met vertrouwde release-cycle

Gurman schrijft dat er bij Apple een grotere beweging aan de gang is waarin met de oude release-cycle wordt gebroken. Dit zou in eerste plaats komen doordat er teveel actieve besturingssystemen zijn van verschillende Apple-toestellen. Dat maakt het steeds moeilijker om deze systemen tegelijk van een update te voorzien.

Als gevolg daarvan lanceren nieuwe versies incompleet of met fouten. Dat stelt ontwikkelaars teleur die de nieuwe features al aangekondigd kregen op de Worldwide Developers Conference in juni en in september horen dat uitstel nodig is. Daarnaast frustreert het gebruikers die updaten naar het nieuwste besturingssysteem en een versie met grote fouten tegenkomen. De nieuwste versie voor de iPad was daar een goed voorbeeld van met een bug die sommige iPad’s Pro M4 onbruikbaar maakte.

Het alternatief waar Apple nu steeds vaker voor lijkt te kiezen is een losse benadering waarin updates doorgevoerd worden wanneer de systemen voldoende klaar zijn. Aan de hardware-kant lijkt deze benadering ook te worden verkozen. Volgend jaar plant het bedrijf alvast verschillende hardware-aankondigingen op verschillende momenten doorheen het jaar.

