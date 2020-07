‘Google verzamelt stiekem app-data om eigen diensten boost te geven’

Applicaties uitgerold op Google-besturingssysteem Android zouden stiekem uitgebreid geanalyseerd worden om vervolgens een eigen dienst succesvoller uit te rollen. Dat blijkt uit onderzoek van The Information.

Google zou al jaren apps analyseren om vervolgens eigen gelijksoortige diensten aan te passen. Voorbeelden hiervan zouden YouTube (dat met een alternatief voor het in India verboden TikTok moest komen in datzelfde land) en Gmail zijn. Het gebruik van dergelijke externe apps zou worden gemonitord, om vervolgens in te spelen op de gebruikers met een eigen dienst. Volgens The Information zou Google de verzamelde data vervolgens opslaan in de service Android Lockbox.

In een reactie liet Google weten inderdaad app-data te verzamelen, maar meende dat ontwikkelaars deze ook gewoon konden inzien. Eén bezwaar: devs kunnen alleen de gegevens van hun eigen ontwikkelde applicatie zien. Google heeft toegang tot de gehele library aan apps op een telefoon.

Mogelijk reden tot antitrustzaak

In de Europese Unie loop op dit moment een onderzoek naar Amazon, voor het doen van nagenoeg hetzelfde. Het platform is niet alleen een markt voor externe verkopers, maar ook met zijn eigen producten. Amazon zou misbruik maken van die eerste positie door te analyseren wat goed verkoopt, om vervolgens met een eigen variant van hetzelfde product te komen.

Tegelijkertijd loopt er in de VS een antitrustonderzoek naar de grote techgiganten, waaronder ook Amazon. Daar ligt de focus voornamelijk op het oneerlijk pushen van eigen diensten in zoekresultaten, waarbij de concurrentie oneerlijk wordt behandeld.