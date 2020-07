CEO’s van techiganten getuigen in juli voor Amerikaanse congres

De CEO’s van Apple, Google, Amazon en Facebook zullen deze maand in het Amerikaanse congres verschijnen om te getuigen in een lopend onderzoek naar de techgiganten.

In de Verenigde Staten loopt momenteel een onderzoek naar de praktijken van techgiganten als Amazon en Google, met name gericht op de manier waarop zij opereren ten opzichte van de concurrentie. Zo zou Amazon mogelijk de positie als webwinkeleigenaar en individuele verkoper van producten kunnen misbruiken door externe winkels op het platform buitenspel te zetten. In de Europese Unie loopt een soortgelijk onderzoek naar Amazon.

Tegen het eind van de maand juli zouden Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Google), Jeff Bezos (Amazon) en Mark Zuckerberg (Facebook) hun verklaring afleggen voor het congres. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren door fysieke aanwezigheid of middels een videocall (vanwege de coronacrisis) is nog onduidelijk.

De getuigenissen van de techgiganten zijn naar verwachting de laatste stappen die nodig zijn voordat het in het leven geroepen comité een afweging maakt of er wel of niet extra regels moeten komen voor de bedrijven.

Vrijwillig, of toch gedwongen?

Waar Amazon-CEO Jeff Bezos de eerste was die liet weten plaats te willen nemen in het getuigenbankje, lieten de andere CEO’s niet lang op zich wachten om zich achter de topman te scharen. Vrijwillig, zo meenden de bedrijven, maar volgens de voorzitter van het comité (David Cicilline) dat zich buigt over mogelijke extra regels voor de techgiganten hadden ze geen keus. Waren de CEO’s niet vrijwillig gekomen, dan had men volgens Cicilline best gebruik willen maken van de mogelijkheden om ze gedwongen aanwezig te laten zijn.