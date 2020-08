Apple komt met nieuwe 27-inch iMac met CPU- en GPU-upgrade

De nieuwe iMac van Apple die vanaf deze week beschikbaar is, krijgt een upgrade in CPU- en GPU-performance. Onder de motorkap zal de tiende generatie Comet Lake processor terug te vinden zijn, net als een AMD Radeon Pro 5000 series GPU.

De standaard configuratie van de nieuwe 27-inch iMac bevat een zes- of acht-core Intel CPU, maar kan worden geüpgraded tot een 10-core i9, uit de reeks die Intel eerder dit jaar presenteerde. Met een boostclock van 5Ghz zou dat volgens Apple voldoende zijn voor een verbetering tot wel 65% in performance bij het gebruik van bepaalde applicaties. De geheugencapacitieit is opgekrikt naar 128 gigabyte.

Op het gebied van graphics zal de nieuwe iMac de nieuwste GPU’s van AMD gebruiken, de Radeon Pro 5000 series, waarvan een gelijksoortige versie al toegevoegd kon worden aan de 2020-MacBook Pro. De standaard keuzes zijn de 5500XT en 5700 met elk 8 gigabyte aan grafisch geheugen, maar kan worden verhoogd naar de 5700XT met zestien gig. Volgens Apple gaat laatstgenoemde gepaard met een verbetering van meer dan vijftig procent ten opzichte van eerdere modellen.

Elke 27-inch iMac komt standaard met een halve terabyte aan SSD-opslag, maar kan worden uitgebreid tot 8 terabyte. Ook is er een optie om een 10 Gigabit Ethernet-aansluiting toe te voegen. Tot slot wordt de iMac ook verscheept met een Apple T2 Security Chip, die de beveiliging van data aanzienlijk moet verbeteren.

Support voor Intel iMacs gegarandeerd

Het bieden van een optie voor een tien-core CPU is voor sommigen misschien een reden om over te stappen, maar anderen zullen toch twijfelen. Chips van Intel lijken immers in de nabije toekomst vervangen te zullen worden door eigen CPU’s van Apple zelf. De techigant meent echter dat die transitie nog wel even op zich laat wachten (ongeveer twee jaar) en garandeert dat ondersteuning voor Intel-iMacs nog jaren zal doorgaan.