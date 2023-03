Volgens Mark Gurman van Bloomberg zal de nieuwe iMac dezelfde 24-inch schermgrootte en kleuren hebben als het huidige model. Hij zal echter krachtiger zijn en een nieuwe M-serie chip hebben ter vervanging van de M1.

De iMac zal volgens Gurman ook enkele interne onderdelen herontwerpen, en het fabricageproces voor de bevestiging van de standaard zal verschillen. Hoewel de ontwikkeling van de nieuwe iMacs in een laat stadium is gekomen, zal de massaproductie naar verwachting pas over ten minste drie maanden plaatsvinden. Daarom zullen ze waarschijnlijk op zijn vroegst in de tweede helft van het jaar worden uitgebracht.

Apple is ook van plan om tussen het late voorjaar en de zomer een drietal nieuwe Macs te lanceren. Die drie modellen zijn waarschijnlijk de eerste 15-inch MacBook Air, de eerste Mac Pro met Apple chips van eigen bodem en een update van de 13-inch MacBook Air.

Op welke processors zullen deze nieuwe Macs draaien?

De Mac Pro zal de M2 Ultra bevatten, en de volgende iMac zal een van de eerste op M3 gebaseerde machines zijn. Als de nieuwe MacBook Air-modellen met de M2-chip op de markt komen, zullen ze snel verouderd zijn.

Daarom is het aannemelijk dat Apple zich erop voorbereidt dat het nieuwe 13-inch model een M3-machine wordt, waarmee Apple voor het eerst overstapt van de 5-nanometer-chipprocestechnologie naar een 3-nanometer-ontwerp in de Mac.

De nieuwe besturingssystemen zijn nu in bètatest, en de tweede bèta van het aankomende iOS 16.4 en iPadOS 16.4 is uitgerold naar ontwikkelaars.

Definitieve OS-release in april verwacht voor consumenten

De bijbehorende watchOS-, tvOS- en macOS-updates zijn ook in testfase. Deze updates zullen een aantal van de nieuwe Macs ondersteunen die Apple gaat lanceren.

Ander Apple-nieuws: de cloudchef van het bedrijf vertrekt en Apple heeft onlangs een zeldzame antitrustoverwinning behaald. Het bedrijf sloot echter abrupt een winkel, wat velen verbaasde. Apple’s Secret Exploratory Design Group werkt naar verluidt aan meer dan alleen een glucosemeter zonder prik.

Als we verder in de toekomst kijken, worden er al in 2025 spannende Mac-upgrades verwacht, waaronder de eerste MacBooks met OLED-schermen en touch-ondersteuning.

Tip: Linux-kernel 6.2 ondersteunt Apple M1- en M2-processors