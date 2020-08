Windows Insiders kunnen Android-apps op pc draaien met Your Phone

Microsoft maakt het mogelijk om smartphone-apps naar de pc te streamen met de Your Phone-app. Dit werd bekend gemaakt tijdens de presentatie van de nieuwe Samsung Note 20. Windows Insiders kunnen de functie vandaag al uitproberen.

Microsoft maakt het mogelijk om alle apps op de smartphone te draaien op de computer met Your Phone. Hiermee wordt de smartphone als het ware naar de monitor gecast.

Gebruikers moeten in de telefooninstellingen eerst hun smartphone met de computer linken waarna zij alle geïnstalleerde applicaties te zien krijgen. Het is zelfs mogelijk om apps vast te maken aan de taakbalk of als snelkoppeling toe te voegen in het startmenu. Vooralsnog kunnen de meeste toestellen maar één applicatie tegelijkertijd draaien. Gebruikers van de nieuwe Samsung Note 20 kunnen wel meerdere apps tegelijkertijd draaien.

Er zijn op het moment 33 ondersteunde toestellen, allemaal van Samsung. Waarschijnlijk komen andere merken in de toekomst ook aan bod.

Overige functies

De Your Phone-app heeft ook nog andere nieuwe functies, waaronder een drag-and-dropsysteem om bestanden moeiteloos tussen de computer en de smartphone te verplaatsen. Daarnaast is het ook mogelijk om bestanden te kopiëren op de computer en in de smartphone te plakken, en andersom.

Het is nu ook mogelijk om persoonlijke en zakelijke telefoongesprekken op te nemen als je via de pc werkt. De functie gebruikt dan gewoon de speakers, microfoon en de monitor voor deze gesprekken. Gebruikers moeten wel beschikken over Windows 10 versie 1903 of hoger en ten minsten Android 7.