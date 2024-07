Android-bestanden nu via Windows 11-pc op afstand te beheren

In de meest recente Insider-build van Windows 11 kunnen eindgebruikers op afstand bestanden op hun Android-smartphone inzien en beheren. De bestanden zijn te verplaatsen, te bewerken en te verwijderen.

De nieuwe feature, beschikbaar voor de gebruikers van de Insider-kanalen, kunnen nu hun Android-smartphones op afstand beheren. Zij krijgen via hun Windows 11-pc’s toegang tot alle bestanden, inclusief media, op de smartphones.

Deze toegang verloopt binnen Windows 11 via de File Explorer, nadat via de instellingen de pc toegang tot de smartphone is gegeven. Wanneer de smartphone nog niet in File Explorer zichtbaar is, betekent dat de feature voor de betreffende gebruiker nog niet is uitgerold.

Voorwaarden

Voor het inzien van een Android-smartphone via Windows 11 moeten eindgebruikers aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moeten zij dus deelnemer zijn in de Windows 11 Insider Preview-programma’s.

Daarnaast moet de smartphone over minimaal Android 11 beschikken en de bètaversie van de Link to Windows-app bevatten, met versie 1.24071 of hoger.

Bekende issues

De feature is nog in een experimentele fase, dus er zijn inmiddels ook een aantal kinderziektes geconstateerd. Microsoft geeft aan dat wanneer smartphonebestanden via de pc worden verwijderd, deze naar een nieuwe prullenbakmap op de smartphone worden verplaatst.

In plaats van dat deze normaal 30 dagen worden bewaard, zoals aangegeven, blijkt dat deze bestanden al na vijf dagen worden verwijderd. Een update moet dit probleem verhelpen.

Ook verschijnt de nieuwe prullenbakmap niet altijd in File Explorer op de pc. Dit probleem wordt volgens Microsoft later opgelost.

Daarnaast worden soms bewerkingen van smartphonebestanden via de pc, niet altijd op de smartphone zelf gesynchroniseerd. Een workaround voor dit probleem is onder meer dat gebruikers uitloggen uit hun Windows-account op de pc en weer inloggen.

