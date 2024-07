Windows 10-update zorgt dat apps niet meer crashen

Windows 10-gebruikers konden problemen ondervinden met crashende apps. De nieuwe preview-update van Microsoft zou deze problemen aanpakken, net als problemen met het overbelasten van het systeemgeheugen.

De problemen deden zich voor op Windows 10-apparaten die draaien op versie 22H2. Microsoft vond dat het probleem afkomstig was vanuit problemen met de Windows Defender Application Control (WDAC). Deze software zou een geheugenlek veroorzaken wat de totale capaciteit van het systeemgeheugen uitputte.

Een tweede bug zou verantwoordelijk zijn voor het crashen van apps bij het toepassen van WDAC Application ID-beleid. Het programma was op die manier overactief in de uitvoering van zijn taken. Via WDAC kunnen administratoren namelijk restricties instellen in de apps die gebruikers mogen opstarten vanaf hun apparaat.

In de pas vrijgegeven preview-update KB5040525 test Microsoft of de problemen inderdaad succesvol zijn aangepakt. De update zal daarna verpakt zitten als onderdeel van de Patch Tuesday-update in augustus.

Wie de update onmiddellijk wil installeren, moet in de instellingen zoeken naar de laatste updates.

