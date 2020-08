‘WhatsApp werkt aan functie voor synchroniseren chats’

WhatsApp werkt aan een feature voor het synchroniseren van gesprekken van iOS naar Android (of andersom), stelt ABetaInfo.

Vooralsnog ziet het er naar uit dat gebruikers met hun ene account (gekoppeld aan een telefoonnummer) op vier verschillende apparaten toegang kunnen hebben tot hun volledige geschiedenis. Waarschijnlijk is hier wifi voor nodig.

Een reeks andere applicaties heeft al een dergelijke features, waaronder Facebook Messenger en Slack. Het grote verschil met die apps is dat ze gebruikmaken van een gelinkt mailadres, terwijl WhatsApp een telefoonnummer als login gebruikt.

Een releasedatum voor de feature is er nog niet, stelt WABetaInfo. Ruim een jaar geleden bleek dat een iPad-versie van WhatsApp in de maak was, die waarschijnlijk de link-feature van de synchronisatie-optie nodig heeft om te functioneren. De release van de iPad-versie zou daarom ook pas na de release van de link-modus komen.