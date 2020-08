‘Microsoft neemt Windows-organisatie op de schop’

We gebruiken Windows inmiddels al vele decennia. Het besturingssysteem voor computers (maar ook tablets en zelfs smartphones) gaat nog steeds goed, maar Microsoft heeft plannen om de organisatie van Windows aan te pakken.

Panos Panay is bij Microsoft verantwoordelijk voor Windows en nadat hij eerder dit jaar werd aangesteld begint hij nu zijn visie door te voeren. Het was al de bedoeling dat het Windows-team in twee delen werd opgesplitst, want daarom is de kern van het Windows-ontwikkelingsteam enerzijds cloud en anderzijds kunstmatige intelligentie gaan doen. Er werd bovendien een nieuwe groep aan toegevoegd: Windows 10-extra’s zoals apps, het startmenu en andere nieuwe mogelijkheden. Gedeelten van de Windows-ontwikkeling komen nu onder Panos Panay te vallen.

Windows

Thurrott heeft de memo onderschept waarin Panay aangeeft wat de bedoeling is. Zo blijft de engineerkant bij Azure om zo te zorgen dat Windows alles weer op orde heeft en weer zoals het hoort van updates wordt voorzien. Daarbij komt ook nog het Project Reunion-werk. Dit is een app die moet zorgen dat win32 en UWP-apps beter bij elkaar passen. Panay roept sowieso op om een betere samenwerking met andere afdelingen op te zoeken.

Panay geeft aan op drie gebieden te willen focussen: geweldige ervaringen bieden waardoor het moderne werken nog beter wordt, het groeien van de Windows-business en de Surface-business, plus de industrie leiden met innovatie en technologie.

Terug naar het oude

Het zijn opvallende Windows-wijzigingen, want eigenlijk betekent dit dat het ongeveer teruggaat naar het oude. Veel gebruikers zijn er waarschijnlijk blij mee. De afgelopen tijd zagen ze Windows-updates later uitkomen dan gepland. Bovendien misten er ook nog belangrijke nieuwe mogelijkheden en verliep de algehele ontwikkeling van het platform enorm rommelig.

Aan de andere kant is het goed dat Microsoft wat meer focus lijkt te hebben. Het gebruik van Windows is namelijk mede door de pandemie enorm toegenomen. Iedereen heeft laptops nodig om thuis te werken. Dit zijn nog steeds vaak Windows-systemen. Een mooie kans dus voor Microsoft om te laten zien wat het te bieden heeft.

