Microsoft is grip op Windows 10 updateproces verloren

Microsoft heeft een nieuwe grote update van Windows 10 officieel uitgebracht, de zogenaamde mei 2020 (feature) update. Toch wordt deze update nog maar op een zeer beperkt aantal apparaten uitgerold. De reden hiervoor is dat er de nodige problemen zijn met deze update, waardoor installeren onverstandig is. Het meest vreemde is dat zelfs de eigen Surface-apparaten niet geschikt zijn voor de nieuwste Windows 10-update.

Langzaam lijkt Windows 10 een beetje een hoofdpijndossier te worden voor Microsoft. Het besturingssysteem wordt weliswaar actief doorontwikkeld, maar er zijn zeer regelmatig problemen met updates. Problemen die ertoe leiden dat Microsoft updates moet terugtrekken, uitstellen of zelfs met additionele patches moet komen.

Ergens gaat er iets bij Microsoft goed mis. De vraag is wanneer het bedrijf verdere actie gaat ondernemen om de kwaliteit van het updateproces te verbeteren. Het bedrijf heeft een heel programma opgezet bij de introductie van Windows 10 om updates langzaam te brengen en goed te kunnen testen en toch gaat het steeds weer mis. De mei 2020 update is officieel beschikbaar, maar er zijn maar weinig systemen die de update ook daadwerkelijk kunnen installeren. Microsoft lijkt de grip op het updateproces te hebben verloren. De lijst met problemen met de mei 2020 update is op zijn zachts gezegd niet heel kort.

Nu kan je vanuit de positie van Microsoft wel zeggen; ze moeten een besturingssysteem ontwikkelen voor duizenden verschillende configuraties, met tienduizenden verschillende hardware componenten en het moet allemaal goed samenwerken. Dat is een enorm lastig opgave en het is ook goed om te benadrukken dat Microsoft hier over het algemeen goed in slaagt.

Daar staat echter tegenover dat het bedrijf dit altijd heeft gemoeten. Windows heeft altijd op allerlei verschillende systemen gedraaid. Dat er soms iets misgaat is dan ook niet zo vreemd. Wat wel vreemd is, is dat het steeds vaker mis lijkt te gaan. De kwaliteit van het Windows update-proces lijkt niet meer zo goed te zijn als in het verleden.

Dit terwijl het bedrijf meerdere fases heeft die een update moet doorlopen voordat die algemeen beschikbaar komt. Er is bijvoorbeeld het Windows Insider-programma met een fast en een slow ring, waarbij je updates versneld kan ontvangen om ze te testen. Hier kan Microsoft veel van leren, maar toch zijn er updates die goed door deze programma’s komen. De problemen worden dan pas zichtbaar als ze breed beschikbaar zijn.

Windows 10 mei 2020 update werkt niet op Surface-apparaten

De grootste misser van Microsoft is onze optiek is toch wel dat de nieuwste Windows 10 mei 2020 update niet werkt op veel Surface-apparaten. De Surface Laptop 2, Surface Laptop 3, Surface Pro 7 en Surface Pro X zijn allemaal apparaten waarbij de Windows 10 mei 2020 update vooralsnog is geblokkeerd. Als de update toch wordt geïnstalleerd kan je rekenen op willekeurige reboots van je systeem omdat er problemen zijn met onder meer de Always On- en Always Connected-apparaten.

Microsoft heeft dus een Windows 10-update ontwikkeld die niet werkt op zijn eigen Surface-apparaten. Dat opent een hele serie nieuwe vragen. Als je namelijk een Windows 10-update ontwikkelt, dan ga je die toch testen? Het meest voor de hand liggende is dat je die dan om te beginnen test op de eigen apparatuur van het bedrijf. Microsoft werknemers worden ongetwijfeld aangemoedigd om voor Surface-apparatuur te kiezen.

In onze optiek gaat er dan ook structureel iets mis bij Microsoft. Dat er misschien wat Dell-, HP- of Lenovo-laptops zijn die niet helemaal lekker uit de verf komen na een Windows 10-update, dat kan gebeuren. Het kan zijn dat systemen met een bepaalde configuratie niet zijn getest. De bedrijven zullen dan snel met een oplossing moeten komen. Dat een Microsoft-apparaat niet werkt na een Windows 10-update is echt van een hele andere orde, dat is gewoon onverklaarbaar. Je mag toch verwachten dat Microsoft op zijn minst de updates goed test met zijn eigen apparatuur. We kunnen wel stellen dat dit dus niet gebeurt, anders was die mei 2020 update nu wel beschikbaar op alle Surface-apparaten.

In februari was er al een reorganisatie rond Windows 10 en Surface devices

In februari heeft Microsoft nog ingegrepen in de organisatiestructuur. Het heeft toen de Windows 10 client divisie en de hardwaredivisie die verantwoordelijk is voor de Surface-apparaten samengebracht onder hetzelfde management. Panos Panay geeft leiding aan het Windows-team en het devices-team. Hij rapporteert aan Rajesh Jha, die op zijn beurt ook verantwoordelijk is voor de devices en Windows 10. Nu is de ontwikkeling van een grote Windows 10 feature update, zoals de mei 2020 update, iets wat meer tijd kost dan drie maanden. Daar zit vaak wel minimaal een jaar werk in, dus we kunnen niet alle problemen op het conto van deze twee heren schuiven, al zijn ze wel eindverantwoordelijk.

Panos Panay heeft een maand na zijn aantreden als topman van Windows 10 besloten om een Amanda Langowski aan te stellen als leidingevende voor het Windows Insider-programma.

Amanda Langowski en Panos Panay

De vraag is natuurlijk wist Microsoft in februari al van de problemen met de mei 2020 update. Was het niet verstandiger geweest om de update gewoon met een aantal maanden uit te stellen? De communicatie rondom de Windows-updates is zeer matig, evenals de transparantie rond de problemen en wanneer de update uiteindelijk wel beschikbaar gaat komen voor alle apparaten.

We lezen op de officiële Windows 10 blog alleen over het uitbrengen van nieuwe Windows 10-releases op de fast en slow ring. Microsoft zou er goed aan doen om wat transparanter te communiceren rondom de Windows 10-updates. Als er nog problemen zijn, prima, laat het weten. Dan kunnen bedrijven er ook beleid opmaken.

Uitstellen Window 10 mei 2020 update is verstandig

Aan bedrijven hebben we op dit moment dan ook een simpel advies. Stel het uitrollen van de mei 2020 voorlopig maar een paar maanden uit. Na de zomer is misschien een goed evaluatiemoment om te kijken of deze feature-update kan worden uitgerold. Alle losse beveiligingsupdates die op Patch Tuesday verschijnen zouden we wel gewoon blijven installeren. Er zijn geen indicaties dat daar problemen tussen zitten en het niet installeren van deze updates zorgt mogelijk voor meer problemen, omdat beveiligingslekken dan niet worden gedicht.

Krijgt Microsoft weer grip op het Windows 10 updateproces?

De vraag is natuurlijk of Microsoft weer controle gaat krijgen op het updateproces. De komende maanden zal duidelijk moeten worden of Panos Panay in staat is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en te zorgen dat de kwaliteit fors omhoog gaat. Het is in elk geval belangrijk voor het imago van Microsoft en de Surface-devices, dat er meer getest gaat worden op de eigen apparatuur. Wij blijven het op de voet volgen.