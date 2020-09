Hardwarebedrijf Lenovo heeft een nieuw vlaggenschip geïntroduceerd. Het gaat om de Yoga 9i-lijn. Deze bevat onder andere een Yoga 9i 2-1 hybride laptop met een 4K-aanraakscherm van 14 of 15 inch.

Yoga 9i 2-1 is een laptop die wordt voorzien van Tiger Lake-processoren van Intel en de graphics worden bekrachtigd door de Intel Xe-architectuur, zo schrijft ZDNet. Het geluid komt van het Dolby Atmos speakersysteem. De laptop heeft 16GB DDR4-geheugen en maximaal 2TB SSD-opslag. Er zit een digitale pen bij de laptop die is verbeterd en daardoor meer accuraat moet zijn.

Lenovo Yoga 9i

De 14 inch variant van de nieuwe Yoga 9i bevat twee Thunderbolt 4 ports. Je kunt de laptop bovendien snel opladen: in een kwartier kun je hem 40 minuten gebruiken. Lenovo zegt dat de laptop in totaal tot 18 uur aan batterijduur kan geven. De 15 inch-variant biedt de mogelijkheid om een tiende generatie Intel Core i9 HK-series mobiele processor te gebruiken en een Nvidia GTX 1650 Ti GPU met Max-Q.

Het 15-inch apparaat heeft twee Thunderbolt 3 ports en biedt 13 uur batterij. Er is ook een Lenovo Yoga Slim 9i aangekondigd, maar deze is er alleen in een 14 inch variant. In principe heeft dit apparaat dezelfde specificaties als de 14 inch, maar dan met drie Thunderbolt 4 ports. De batterijduur van deze slanke versie is iets langer met 20 uur. Het Smart Sense toetsenbord kan automatisch de achtergrondkleur aanpassen voor een rustige look.

Speciale coating

Het slanke design is niet alleen dun, maar ook licht: met zijn 13,9 mm weegt het apparaat maar 1,26 kilo. De buitenkant is gemaakt van leer, maar als je liever metaal hebt, dan kun je wel voor de gewone Yoga 9i kiezen. Die is optioneel overigens ook verkrijgbaar in leer. De 15 inch hybride Yoga 9i is alleen in metaalvariant beschikbaar. De lederen varianten hebben een scherm voorzien van een speciale coating, waardoor je minder vingervegen achterlaat, zo claimt Lenovo.

De Yoga-laptops variëren in prijs van 1.299 euro tot 1.899 euro. De gewone Yoga 9i is verkrijgbaar vanaf oktober, maar voor de Yoga Slim 9i moeten we wachten tot november.