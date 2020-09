Microsoft Teams voorziet app van Cortana en databesparing

Er is een nieuwe update uitgegeven van de Microsoft Teams app op zowel iOS en Android. Deze update zorgt er onder andere voor dat Cortana naar de app komt, naast een nieuwe data saver-modus.

Dankzij Cortana in Microsoft Teams kan je met een spraakopdracht een gesprek starten, jezelf aan meetings toevoegen en berichten versturen. Je hoeft dan dus niet je telefoon aan te raken, maar kan tegen Cortana praten alsof het Siri of de Google Assistent is. Daarnaast komen er naar de app op zowel Apple- als Android-toestellen de nodige bugfixes.

Naar de app op Android komt bovendien iets meer: er komt een nieuwe optie waarmee je meer controle kunt oefenen op de hoeveelheid data die door Teams wordt gebruikt. Zelfs als video wordt gebruikt. Je kunt bovendien Teams gebruiken om mensen uit de contactenlijst van je app te bellen. Heeft iemand meer dan één telefoonnummer erin staan, dan kun je kiezen welk specifieke nummer er wordt gebruikt.

Daarnaast wordt er single sign-on-functionaliteit voor bots en tools in Teams toegevoegd, waarmee de inloggegevens van je organisatie worden gebruikt. Je ziet bovendien een dag-agenda waarmee je weet welke meetings eraan komen. Je kunt deze dagagenda bovendien bewerken, delen met anderen, of je juist aansluiten bij een agenda van een ander.

Microsoft Teams

Microsoft is Teams enorm aan het pushen. De applicatie is een soort verzamelhub voor meerdere functies die je kent uit andere Microsoft-software. Denk bijvoorbeeld aan notities of taken, maar ook Skype. Skype for Business gaat helemaal over in Microsoft Teams. Het doet eigenlijk hetzelfde, maar dan meer. Zo kun je ook Trello-achtige borden maken in Microsoft Teams. Teams was al een tijdje uit, maar door de pandemie heeft het IT-bedrijf er nog meer vaart achter gezet om mensen meer te vertellen over de app en daarbij bovendien de mogelijkheden uit te breiden. Het verbeteren van de app op Apple- en Android-apparaten is daar een voorbeeld van.