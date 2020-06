Gratis versie van Microsoft Teams staat maken videogesprekken toe

Gebruikers van Microsoft Teams zonder betaald abonnement kunnen vanaf nu zelf een videogesprek starten. Voorheen was het alleen mogelijk om deel te nemen aan een videogesprek als deze waren gestart door een betalende gebruiker van de dienst.

Microsoft Teams is één van de diensten waarvan het gebruikersaantal aanzienlijk is gestegen na de uitbraak van het coronavirus, voornamelijk vanwege het massaal thuiswerken door werknemers. Voor het voeren van videogesprekken was de dienst van Microsoft 365 minder bruikbaar, aangezien videogesprekken enkel gestart konden worden door gebruikers met een abonnement. Andere diensten als Zoom en Slack stonden gratis gebruikers wel toe videogesprekken aan te maken, waardoor Microsoft een duidelijk nadeel had met Teams.

Dat gebruikers zonder betaald abonnement een toekomstige markt zijn, werd vorige week aangetoond door Zoom. De chatdienst boekte beduidend meer winst in het eerste kwartaal van 2020 (een groei van 169%), maar zag vooral het aantal niet-betalend gebruikers nog harder groeien. Volgens Zoom een kans om die gebruikers in de toekomst te overtuigen wel de portemonnee te trekken.

Zoom gaat nog ruimschoots aan kop

Qua gebruikersaantallen is Teams in de schaduw van Zoom komen te staan, ondanks een aanzienlijke stijging in gebruikersaantallen. Begin april meende Microsoft dagelijks zo’n 75 miljoen actieve gebruikers te hebben, wat een toename van bijna dertig miljoen was ten opzichte van een maand eerder. Toch werden de beperkingen van de dienst geregeld aangekaart door gebruikers, met onder meer het niet kunnen starten van een videogesprek als niet-betalende gebruiker en het maximum van negen on-screen videogesprek deelnemers.

Het eerstgenoemde probleem is vanaf deze maand verholpen, het tweede zou op korte termijn gerealiseerd moeten worden. Wanneer het aantal actieve on-screen deelnemers wordt verhoogd is niet bekend, maar Microsoft meende eerder al dat dit een prioriteit was geworden. Wel rolde het vorige week de ondersteuning voor interactie tussen Skype en Teams uit, waardoor gebruikers van de verschillende diensten niet hoeven over te schakelen.