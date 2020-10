Google verwacht weinig van Pixel 4a en Pixel 5

Google heeft de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts gezet met zijn Pixel-smartphones. Het bedrijf lijkt die lijn niet te kunnen doortrekken, op basis van de informatie die nu naar buiten is gekomen, verwacht Google lagere verkoopcijfers voor de nieuwe toestellen.

Het Japanse Nikkei heeft weten te achterhalen hoeveel toestellen Google dit jaar verwacht te verkopen van de nieuwe Pixel 4a en Pixel 5 smartphones. Zo heeft Google minder dan 1 miljoen exemplaren besteld van de Pixel 5 voor dit jaar. Het nieuwe vlaggenschip gaat dus zeker geen verkooprecords breken.

Het exacte aantal is niet duidelijk, maar zouden naar verluidt rond de 800.000 liggen. Dat is niet echt veel voor een vlaggenschip met 5G-modem. Het toestel is sinds 30 september beschikbaar in een aantal Europese landen. In Nederland verkoopt Google officieel nog steeds geen Pixel-smartphones. Wel zijn ze via bekende winkels wel verkrijgbaar.

Binnenkort komt er naast de Pixel 4a en Pixel 5 ook nog een Pixel 4a met 5G beschikbaar. Daar lijkt Google hogere verwachtingen van te hebben, dat toestel is scherper geprijsd dan de Pixel 5.

In totaal verwacht Google 3 miljoen exemplaren te verkopen van deze drie toestellen. Waarbij de Pixel 4a zonder 5G waarschijnlijk het meest verkocht gaat worden. Dat is ook de meest betaalbare optie.

Verkoopcijfers Pixel

Het afgelopen jaar wist Google 7,2 miljoen Pixel-smartphones te verkopen. Een stijging van 50 procent ten opzichte van 2018, toen had slechts 4,7 miljoen Pixel smartphones verkocht. In het eerste half jaar van 2020 verkocht Google slechts 1,5 miljoen smartphones. Wat een gigantische daling is. Het lijkt er dus op dat Google in 2020 weer rond het aantal in 2018 zal uitkomen. De reden van die daling is dat de high-end Pixel 4 smartphones heel slecht zijn ontvangen. De toestellen weten weinig indruk te maken op gebruikers, ook in de reviews komt het toestel er niet altijd goed vanaf. Google zelf wijdt de slechte verkoopcijfers vooral aan het coronavirus.

Wil het dit jaar dezelfde verkoopcijfers halen als in 2018, dan zal het wel de drie miljoen bestelde exemplaren moeten verkopen, van de Pixel 4a en Pixel 5. Deze zomer heeft Google nog een grote uitverkoop gehouden waarbij de Pixel 3a in veel landen tegen een zeer scherpe prijs was te krijgen. Dat zal de verkoopcijfers ongetwijfeld wat geholpen hebben.

De Pixel 3a was ook de voornaamste reden van de hogere verkoopcijfers in 2019. Het was de eerste goedkopere Pixel-smartphone. Google had met de Pixel 3a een perfecte mix gevonden tussen goede prestaties tegen een aantrekkelijk prijskaartje. Die balans is heel moeilijk te vinden, de Pixel 4a is wereldwijd minder positief ontvangen dan de Pixel 3a destijds.