Review: Hoe volwassen is het Google Pixel 9-ecosysteem?

Een telefoon, oordopjes en een smartwatch. Apple en Samsung hebben beide deze combinatie al enige tijd in de vingers. Google heeft dit trio aan apparaten recent vernieuwd en Techzine testte het een paar maanden uit. Hoeveel leven zit er in het volledige Pixel-universum?

Voor deze review hebben we alle Google Pixel 9-varianten getest, evenals de Pixel Watch 3 (41mm) en de Pixel Buds Pro 2. We bespreken de toestellen eerst kort apart, om later te kijken of het geheel meer is dan de som der delen. De wifi-variant van de Watch 3 kost doorgaans 390 euro, hoewel er ook lagere prijzen te vinden zijn. Een setje Buds Pro 2-oordopjes is voor net boven de 200 euro beschikbaar. Qua Pixel-telefoons is het prijsverschil fors: terwijl de Pixel 9 circa 800 euro kost online, is een 9 Pro Fold 1899 euro. Laatstgenoemde hebben we onlangs al gerecenseerd:

Tip: Review: Google Pixel 9 Pro Fold – de concurrenten achterna

De Pixel 9 Pro en Pro XL zitten vanzelfsprekend tussen deze prijsniveaus met respectievelijk 1099 euro (Pro, 128GB) en 1199 euro (Pro XL, 128GB). In algemene zin is deze prijsstelling duidelijk. Google wil meedoen met de top én met de top van het middensegment. Zoveel is er dus eigenlijk niet veranderd: hoewel de introductieprijs van de goedkoopste Pixel 7 (de eerste Pixel in Nederland en België) 649 was, zou dat in 2024-valuta al nabij de 750 liggen.

Een verrijking of een loden last?

Binnen dit Pixel-ecosysteem valt veel te schuiven, van enkel een Pixel 9 naar een vouwbare 9 Pro Fold, de Buds Pro 2 en de Pixel Watch 3. Vooropgesteld: niks is expliciet van elkaar afhankelijk. Elke Android-telefoon werkt prima met de Pixel-gadgets en de Pixel-telefoons hebben geen moeite met bestaande randapparatuur. We hebben het dus niet over een ‘walled garden’ à la Apple: daarvoor is Android te losbandig.

Maar hoe jaagt Google het Pixel-ecosysteem daadwerkelijk aan? Allereerst door integraties die redelijk voor de hand liggen. De oortjes en smartwatch tonen hun accuduur in Pixel-widgets, bijvoorbeeld, terwijl een onvergrendeld horloge al toegang geeft tot je telefoon zodra je deze oppikt. Het is soepel en naadloos in het basale gebruik. Op een ietsje dieper niveau ontstaat echter turbulentie.

In 2021 kocht Google Fitbit. Dit verklaart waarom de Pixel Watch 3 aanvoelt als een Fitbit-horloge met een Google-smaakje. Het toestel heeft zelfs de standaard Google-healthtrackers verbannen. De gebruiker wordt aangemoedigd de Fitbit-app erbij te pakken om daarop zaken als stappen en hartslag, die al op de smartwatch zichtbaar zijn, dieper te bekijken. Wie gewend is aan Google Fit, heeft dus opeens twee met elkaar conflicterende stappentellers. Aangezien de widgets van Fit beter zijn dan van Fitbit op de Pixel-telefoons maar niet op de smartwatch verschijnen, is dit erg vreemd. Het komt over alsof Google er niet vanuitgaat dat je daadwerkelijk alle Pixel-producten in huis hebt.

Dit doet een partij als Samsung wel. Daar zijn lang niet alle zelf gebakken applicaties daadwerkelijk de moeite waard, zoals de Samsung Browser versus Chrome. Maar het voordeel is dat daar altijd te kiezen valt voor een zinnig alternatief én er doorgaans een prima optie zoals Samsung Health in elk apparaat verwerkt zit. Zo ontstaan er geen conflicten, die je bij de Fitbit-Google Fit-spanning wel ziet.

Dat soort spanning ontbreekt bij de Pixel Buds Pro 2, die net als Samsung’s en Apple’s oortjes een affiniteit lijken te hebben voor hun telefoonbroertje. Ze verbinden namelijk net wat sneller dan op een andere telefoon; dat klinkt als een klein puntje, maar bij dagelijks gebruik telt die tijdswinst geleidelijk op. De functionaliteit van de Pixel Buds 2 Pro omvat overigens op elk Android-toestel ondersteuning door Gemini AI.

AI-gedreven?

Vraag Google wat hun Pixel-lijn verbindt, en het zal ongetwijfeld draaien om AI. En specifiek: Gemini. Via de oortjes kunnen gebruikers bijvoorbeeld praten met Gemini Live, vooralsnog alleen in het Engels, hoewel dat snel gaat veranderen. Hoe zinnig is dat? Vooropgesteld: het is hetzelfde als via de Pixel-telefoons en net zo nuttig. Dat wil zeggen: Gemini Live is imposant voor iets dat lokaal draait, maar bovenal minder sterk dan ChatGPT’s stemgedreven modus. En een belangrijker wapenfeit is dat het niet werkt als een AI-assistent voor je telefoon zoals Google Assistant – het vervangt het niet en is dus vooral een brainstorm-partner of (discutabel) feitjesgever. Vraag het bijvoorbeeld of je lijm op pizza kunt doen en het geeft soms hetzelfde tenenkrommende antwoord als AI Overviews dat op beruchte wijze deed.

Kortom: de Gemini-assistent is niet een verenigend aspect van de Pixel-lijn. Het zit ook niet in de Pixel Watch 3 verborgen binnen Wear OS. Zoals we al zeiden in onze bespreking van de Google Pixel-telefoons bevindt de ontwikkeling van deze nieuwe GenAI-mogelijkheden zich nog in een vroeg stadium. Hier ligt wel de sleutel voor een zinnige, zakelijke integratie van alle Google Pixel-producten. Denk aan een AI-assistent die je via je oortjes aanspreekt en die rekening houdt met je agenda-afspraken en e-mails om je dag te plannen. Losse features hiervan zitten al wel in Gmail bijvoorbeeld, maar de echte optelsom ontbreekt nog.

Wat wel verenigend werkt (afgezien van de healthtracking) is het pakket aan Google-diensten. Maps werkt verrassend goed in minimale vorm op de Pixel Watch 3, zeker als het adres eerst is ingetikt op de telefoon die vervolgens veilig is weggestopt in je zak. Ook YouTube, Google Calendar en de weer-app zijn voorbeelden van een succesvolle integratie tussen smartwatch en smartphone. Eigenlijk is dit waar het ecosysteem het duidelijkst naar voren komt, en dus niet bij AI.

Accuduur wisselvallig

De accuduur van de Google Pixel Buds Pro 2 is simpelweg hartstikke goed. Bij continu gebruik zijn de oortjes een volle werkdag met noise cancelling aan te houden. Genesteld in hun doosje laden ze al gauw weer op. Google claimt 48 uur aan accuduur via deze ‘charging case’, een claim die redelijk overeenkomt met de realiteit. Door de lange houdbaarheid is het relatief eenvoudig om te vergeten dat ze toch wel echt een keer moeten worden opgeladen.

Een schriller contrast dan met de Pixel Watch 3 kan haast niet. Toegegeven, we testten het kleinste 41mm-model. En óók toegegeven, we maakten gebruik van alle functionaliteiten door de dag heen. Maar het feit is dat de accuduur ternauwernood een dag haalt. Het valt wat uit de toon, want de oortjes en telefoons halen dit moeiteloos. Als gebruiker betekent het dat je de Watch 3 niet ’s nachts om kunt houden voor slaaptracking én zonder opladen aan je dag beginnen. Het opladen is niet baanbrekend snel. Een vrijwel lege accu bereikt de 100 procent na een dik uur weer. We hadden gehoopt met een beetje stunt- en vliegwerk twee dagen te halen uit de smartwatch zodat er niet elke avond twee apparaten zijn op te laden, maar zelfs in vliegtuigmodus lukt dat niet.

De rots in de branding blijft de telefoon in je broekzak, en zoals eerder vermeld is de accuduur daar voldoende. De Pixel 9 Pro XL is de uitblinker, zoals je mag verwachten van een ‘plus sized’ smartphone.

Conclusie: Pixel-ecosysteem verrijkt weinig, maar dat hoeft ook niet

Tenzij je fors hebt geïnvesteerd in de Apple-suite, is de overstap naar een Pixel-smartphone, -smartwatch of -oortjes pijnloos. Op geen enkel punt behalve de accuduur van de Pixel Watch 3 is er echt een probleem voor overstappers. Wie echter volledig mikt op Google’s totale ecosysteem, krijgt bovenal een set goed op elkaar inspelende producten. Ze zijn niet geïntegreerd op een echt diepzinnige wijze en missen nauwelijks functies als ze met andere Android-gadgets of -telefoons zijn verbonden.

Daarin schuilt zowel de kracht als de zwakte van Google’s aanbod. Immers zijn het de eigen diensten die gebruikers al hebben geadopteerd, soms zelfs als ze voornamelijk op Windows of op een iPhone zitten. Die suite is de daadwerkelijke kracht van Google, niet Gemini of de hardware-integraties.

Kortom: de Google Pixel-lijn heeft tal van keuzes. Na Samsung is er hier sprake van het breedste spectrum aan telefoons gecombineerd met gadgets. Maar ze moeten elk op eigen voeten staan, en doen dat overwegend ook. Voor zakelijk gebruik win je er niet per se iets mee om vol in te zetten op Google zoals je dat bij Apple wel kunt hebben. Dat lijkt ook nooit de bedoeling te zijn geweest. Hierdoor is het geen gemiste kans. Maar wie echt op één vendor wil mikken binnen Android, zal toch gauw bij Samsung belanden. Die partij biedt een smartwatch met een betere accuduur, meer keuze qua oortjes en nóg meer keuze qua telefoons. Google’s Pixel-lijn is hier op elk front een zinnig alternatief voor, maar niet als geheel.