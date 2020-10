Microsoft test nieuwe setuppagina in Windows 10

Microsoft is volop bezig met Windows 10 en dat houdt onder andere in dat het een nieuwe setuppagina test. Daarnaast kijkt het naar mogelijkheden voor medewerkers van bedrijven om bestandslinkjes aan te passen. De test vindt nu plaats in de Windows 10 Dev Channel test build.

In Windows 10 Dev Channel test build nummertje 20231 zit de nieuwe setuppagina-optie. Een klein groepje Insiders binnen het Dev Channel hebben hiertoe toegang. De nieuwe pagina laat je verschillende manieren selecteren waarop je je toestel kunt gebruiken in combinatie met Windows 10. Microsoft kan bijvoorbeeld suggesties doen voor diensten en tools die bij je kunnen passen. Gelukkig is er ook een knop om dit alles over te slaan, mocht hier geen interesse voor zijn.

Windows 10

Je kunt kiezen tussen verschillende aanpassingen, zoals gamen, creativiteit, school, familie, entertainment en zaken. Hierdoor moet de gebruikerservaring van Windows 10 persoonlijker worden. Daarnaast wordt er voor medewerkers van bedrijven die Microsofts besturingssysteem gebruiken iets nieuws toegevoegd. Het gaat om een optie om bestandslinkjes aan te passen per gebruik en per toestel. Je kunt als admin dan instellen welke apps automatisch bepaalde bestandstypes of linkjes opent.

Een fijne bijkomstigheid is dat de Meet Now Skype-knop wordt toegevoegd aan de taakbalk in het besturingssysteem. Zo kun je nog sneller een Skype-call opzetten. Uiteraard worden er ook een aantal bugfixes toegevoegd aan de nieuwe mogelijkheden. Zo wordt het probleem dat de vEthernet-adapter zijn connectie verliest binnen het Windows Subsystem voor Linux opgelost door een nieuwe fix, zo schrijft ZDnet.

Lente 2021-update

Het is nog wel de vraag of en wanneer de mogelijkheden groter worden uitgerold binnen Windows 10. Er gaan geruchten dat er helemaal geen grote Lente 2021-update komt. Hier heeft Microsoft zelf echter nog geen uitspraken over gedaan. Dat zou ook wel wat vroeg zijn waarschijnlijk. In ieder geval is het een goed teken dat het de mogelijkheden beschikbaar maakt binnen het ontwikkelaarsplatform.

