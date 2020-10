Windows-admins krijgen betere info over updateblokkades

De Update Compliance van Microsoft krijgt meer mogelijkheden. Zo kunnen Admins rekenen op meer informatie over wat een blokkade kan zijn voor updates van Windows 10. Hierdoor kunnen ze beter anticiperen en iets doen aan die blokkades.

Admins die gebruikmaken van Update Compliance kunnen zien waarom sommige toestellen geen Windows 10 feature-update hebben gekregen. Iets blokkeert het en IT-admins kunnen niet alleen zien dat een apparaat niet is geüpdatet, maar dus ook waarom niet. De blokkade gaat meestal schuil achter een ‘safeguard hold’, maar nu wordt dus duidelijker gemaakt wat daar weer achter zit, zo schrijft ZDNet.

DeploymentErrorCode

Er is echter wel vaak een fix nodig om zo’n blokkade op te heffen. Microsoft schrijft over de nieuwe optie: “Update-nalevingsrapportage toont de beveiligings-ID’s voor bekende problemen die van invloed zijn op een apparaat in de kolom ‘DeploymentErrorCode’. Aan beveiligings-ID is een uniek nummer gekoppeld. De gedocumenteerde problemen worden opgenomen in het statusdashboard van de Windows-release.”

“Om te bepalen welke blokkade er is, ga je naar de pagina ‘Bekende problemen en meldingen’ voor de specifieke versie waarnaar je probeert bij te werken. Zodra je naar de juiste pagina met bekende problemen en meldingen bent genavigeerd, zoek (Ctrl + F) naar de beveiligings-ID die het apparaat blokkeert (bijv. ‘25178825’). Met dit proces kun je makkelijk informatie opzoeken met betrekking tot de beveiliging.”

Windows 10-admin

Je kunt als admin dus een rapportage draaien waarmee je precies ziet hoe elk apparaat ervoor staat. Microsoft maakt alleen informatie over die Safeguards openbaar als het ook daadwerkelijk veel mensen aangaat, maar er kunnen ook apart nog problemen zijn met derde partijen die Microsoft vanwege vertrouwelijkheid niet aan de grote klok kan hangen.

Het is goed dat Microsoft veel bezig is met het updateproces van Windows 10. Het kan zeker meer transparant en het is duidelijk dat het bedrijf daar stappen voor zet. Het schijnt ook te werken aan een manier om al die blokkades te omzeilen. Er is zelfs al een pagina voor gemaakt.