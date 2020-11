Microsoft voorziet Excel van een nieuwe databeheermogelijkheid. Het spreadsheetprogramma wordt dan beter bruikbaar als het gaat om complexe informatie die regelmatig wordt geüpdatet.

Microsoft heeft eerder al twee extra datatypes toegevoegd, maar nu volgt er meer. Je kunt nu welke data dan ook importeren in je spreadsheet en zelf bepalen welk datatype het is. Dat is erg aantrekkelijk, want eerder moest je dan per se voor een bepaald datatype kiezen dat mogelijk helemaal niet werkte met de inhoud.

Een eigen datatype in Excel

Nu kun je alle informatie toch kwijt in een cel door er een eigen datatype aan te hangen. Je kunt de cel aanklikken voor een pop-up met daarin alle details. Een voorbeeld is van een business analyst die de koophistorie van een klant in Excel wil importeren, inclusief productreviews. Je hoeft niet langer individuele datapunten in aparte cellen te plaatsen, alles kan dus in één cel worden weergegeven via die pop-up.

Het idee is dat hiermee minder snel fouten worden gemaakt, omdat je de data opslaat binnen minder cellen dan voorheen. De informatie blijft hierdoor accuraat. Microsoft vindt dat het zorgt dat Excel-cellen van 2D naar 3D gaan. “Je kunt cijfers, tekst en formules over het flexibele raster verdelen. Mensen hebben met die mogelijkheden geweldige dingen gebouwd. Niet alle gegevens zijn echter plat en het forceren van gegevens in die 2D-structuur heeft zijn grenzen. Met gegevenstypen hebben we een derde dimensie toegevoegd aan wat je kunt bouwen met Excel”, schrijft Excel-programmamanager Brian Jones in een blog.

Cellen automatisch updaten

Er is meer: “Een enkele celwaarde kan een live verbonden set informatie bevatten die je snel kunt gebruiken in je besluitvormingsproces, zonder dat je constant naar de oorspronkelijke bron hoeft te gaan om meer informatie te vinden.” Kortom: de speciale gegevenstypes refreshen als er een nieuwere versie van de data beschikbaar is. Je kunt daarvoor de Power Query-optie inschakelen, waarmee je een cel kunt laten synchroniseren met een externe bron.

Grote veranderingen dus, aan software die qua uiterlijk al sinds jaar en dag hetzelfde is. In ieder geval wordt Excel multi-inzetbaar door de nieuwe mogelijkheden en kunnen mensen er waarschijnlijk aanzienlijk efficiënter mee werken.