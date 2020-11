‘Google Chromebook-verkoop groeit flink’

Uit cijfers over de verkopen van pc’s blijkt dat Google Chromebook enorm goed verkoopt. In het derde kwartaal van 2020 is het aantal verschepingen van Chromebooks jaar tot jaar gegroeid met 122 procent. Hoewel er tussen de 124,5 miljoen verscheepte pc’s ook veel hybride laptops en dunne laptops op Windows 10 zitten, is Chromebook het meest succesvol. Canalys schrijft dit in zijn pc-verschepingenrapport.

Juist nu thuiswerken het nieuwe normaal is, gaan de verkopen van laptops erg hard. Hoewel dat een positieve ontwikkeling is, omdat het betekent dat mensen aan het werk kunnen blijven, wordt wel opgemerkt dat de desktopverkopen achterblijven. Tablets gaan daarentegen ook goed. iPads worden veel verkocht, maar ook Lenovo ziet dat er veel tablets worden verkocht, al gaan de laptop- en desktopverkopen van het bedrijf tezamen ook goed: Lenovo is verantwoordelijk voor zo’n 23,5 miljoen stuks in het derde kwartaal van 2020.

Chromebook

Als het gaat om Chromebooks dan is HP een grote winnaar met 3,2 miljoen verschepingen. Het is een stijging van 116 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2019. Lenovo heeft 1,8 miljoen Chromebooks verscheept, wat ook een flinke groei is (351 procent). De laptops zijn vaak goedkoper dan Windows-computers en zijn een handige, snelle keuze voor bijvoorbeeld ouders van wie de kinderen plotseling thuisscholing nodig hebben.

Apple zit dicht achter Lenovo met 22,1 miljoen Macs en iPads. Verder is de tabletmarkt weinig interessant, omdat er weinig populaire tablets zijn die op Android werken. Even ter inzicht: Apple heeft 15,2 miljoen tablets verkocht, versus Samsung dat de meest succesvolle aanbieder van Android-tablets is met 9 miljoen verschepingen in het derde kwartaal. Derde grootste tabletverkoper is Huawei. Het Chinese bedrijf heeft 5,1 miljoen tablets verkocht in het derde kwartaal. Amazon doet 4,9 miljoen tablets en Lenovo zit -als het specifiek om tablets gaat- op 4,2 miljoen stuks.

Tablets zijn terug van weggeweest

Eigenlijk waren tablets een tijd op hun retour, maar door de uitbraak van het coronavirus is dat omgedraaid. Mensen vinden het prettig om even op de bank op de tablet te winkelen of mail te checken, terwijl voor werk vaak een laptop wordt gebruikt. Bovendien is een tablet vaak wat lager in prijs, waardoor ze toegankelijk zijn. Sinds 2015 groeien de verschepingen van tablets niet.

“Tablets zijn een natuurlijke keuze voor beginnende pc-gebruikers die iets ongecompliceerds en betaalbaars willen om mee te werken. De uitbreiding van Android en iOS op tablets maakt het gemakkelijk voor ouders, studenten en docenten die voor het eerst met uitgebreid leren op afstand bezig waren. Ze geven de voorkeur aan het gemak van het installeren van apps die deze platforms bieden,” zegt analist Victoria Li van Canalys.