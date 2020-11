Mac mini-gebruikers klagen over Bluetooth-problemen

Verschillende gebruikers van de Mac mini klagen dat ze problemen hebben met apparaten die met Bluetooth verbonden zijn met de Mac mini. De verbinding hapert of valt zelfs weg.

De problemen doen zich voor met allerlei verschillende apparaten, zoals muizen, toetsenborden en koptelefoons. Zo vertellen gebruikers dat hun muizen enigszins stotteren, of dat het geluid door de koptelefoon af en toe onderbroken wordt.

Klachten

Er gaan onder andere klachten rond op Reddit, waar gebruikers vertellen dat de problemen aanhielden nadat ze van Apple een vervangende computer hadden gekregen. Ook YouTuber Patrick Tomasso laat een voorbeeld zien van een cursor die niet soepel mee gaat met de beweging van zijn muis. Ook bij hem haperen alle Bluetooth-apparaten.

Oorzaak onduidelijk

Waar het probleem precies aan ligt, is niet duidelijk. Er bestaat speculatie dat het ligt aan de vorm van de machine, of juist de nieuwe Apple M1-processor. Het probleem lijkt zich voornamelijk voor te doen bij gebruikers van de Mac mini M1, al is het niet uitgesloten dat de MacBook Pro M1 en MacBook Air M1 ook met de problemen kampen.

Nog geen reactie Apple

Apple heeft nog niet gereageerd op de problemen. Mogelijk weet de fabrikant het probleem met een software-update op te lossen. Zo niet, bestaat er de kans dat het bedrijf een reparatieprogramma opzet.

Apple M1

De nieuwe Apple-computers met M1-processors zijn vorige week uitgekomen. De M1-chip is de eerste processor die Apple heeft ontworpen met het doel om in laptops en computers te verwerken.