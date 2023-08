Microsoft heeft besloten te stoppen met Visual Studio for Mac. Ondersteuning van de laatste IDE-versie is gegarandeerd tot en met augustus 2024.

Volgens Microsoft is de beslissing te stoppen met deze Visual Studio-versie ingegeven door de verlegde focus naar het ontwikkelen van cross-platformoplossingen. Door het beschikbaar komen van versies die op meerdere platforms en besturingssystemen werken, zijn speciale versies overbodig.

Concreet betekent dit dat de komende tijd geen nieuwe frameworks, runtime of programmeercode-ondersteuning voor de Mac-versie van Visual Studio worden uitgebracht. Wel wordt de laatst uitgebrachte IDE, Visual Studio for Mac 17.6, nog tot en met augustus 2024 ondersteund. Het gaat hierbij om belangrijke bug fixs, security issues en ondersteuning voor updates van de platforms van Apple.

Daarnaast worden er nog runtime en workload-updates uitgebracht, zodat bestaande eindgebruikers nog steeds applicaties kunnen bouwen en publiceren in .NET 6, .NET 7 en de Mono frameworks.

Hoewel niet officieel ondersteund, geeft Microsoft ook nog basic ondersteuning voor .NET 8 in Visual Studio for Mac voor het bouwen en debuggen van applicaties.

Voldoende alternatieven

Microsoft geeft aan dat er inmiddels voldoende alternatieven zijn voor Mac-gebruikers om de functionaliteit van Visual Studio te gebruiken. Denk aan de Rider-tool, maar ook aan specifieke Mac-versies die in cloud beschikbaar zijn. Verder kunnen Mac-gebruikers gewoon VS Code, onder meer via extensies, blijven gebruiken.

Tip: Preview van Visual Studio 17.8 nu al beschikbaar