‘Windows 10 krijgt mogelijk ondersteuning voor Android-apps’

Microsoft lijkt van plan te zijn om in de herfst van 2021 een extra grote update uit te brengen. Naast eerder aangekondigde verbeteringen aan de gebrukersinterface overweegt het bedrijf ondersteuning voor Android-apps toe te voegen.

De informatie komt van een bron van Windows Central. De bron zegt dat Microsoft zoals altijd van plan is om twee belangrijke updates voor het besturingssysteem uit te brengen, maar dat de tweede daarvan groter is dan gebruikelijk.

Android-apps

Volgens de bron werkt Microsoft aan de mogelijkheid om Android-applicaties toe te voegen aan de Microsoft Store. Meer kan hij er nog niet over vertellen, behalve dat er de mogelijkheid is dat de functie in 2021 al in Windows te vinden is.

x86-64

Een belangrijke verbetering die Windows Central in 2021 verwacht, is emulatie van 64bit-x86-applicaties op de ARM-versie van Windows 10. Hiermee wordt het mogelijk om met ARM-computers alle bestaande Windows-applicaties te draaien. Apple heeft met Rosetta 2 een vergelijkbare functie geïntroduceerd in macOS Big Sur.

Windows 10X

Windows Central geeft aan dat Windows 10X begin 2021 uitkomt. Aanvankelijk was het besturingssysteem bedoeld voor opvouwbare apparaten met twee schermen, maar later is het aangepast tot simpelweg een lichtere versie van Windows 10 voor goedkopere systemen. Opvouwbare systemen worden overigens nog steeds ondersteund.

Microsoft wil Windows 10X in de markt zetten als een tegenhanger voor Chrome OS, met alle voordelen van Chrome OS als de verbeterde beveiliging en accuduur, met de extra mogelijkheid om Windows-apps te draaien. Hierbij gaat het om apps uit de Microsoft Store, al wil het bedrijf in 2022 ook ondersteuning voor win32-applicaties toevoegen.

Windows 10X gaat mogelijk ook kunnen draaien op ARM-computers. Het systeem wordt niet los te installeren, maar wordt alleen geleverd in combinatie met een computer.

