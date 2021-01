Samsung kondigt 14 januari Galaxy S21 aan

Samsung heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 14 januari een presentatie gaat houden over zijn nieuwste producten. Tijdens het Samsung Galaxy Unpacked-evenement kondigt het bedrijf vrijwel zeker de Galaxy S21-smartphone aan.

Het evenement wordt aangekondigd in een kort persbericht op de website van Samsung. Samsung heeft er een korte video bij geplaatst waarin een onduidelijk object wordt vertoond in een doorzichtige kubus, vergezeld van de tekst “Welcome to the Everyday Epic”.

Het object in de kubus lijkt zeer sterk op de vorm van het camera-eiland op de uitgelekte foto’s van de Samsung Galaxy S21 Ultra. Daarin zijn drie grotere cameralenzen boven elkaar te zien met daarnaast nog enkele kleinere elementen.

Uitgelekte specificaties

Voor Samsung is er niet veel meer over om te onthullen, aangezien de meeste gegevens over de aankomende telefoons al uitgelekt zijn. Niet alleen zijn er al verschillende foto’s beschikbaar, maar het is ook al grotendeels bekend welke specificaties het toestel krijgt. Geruchten spreken van een Qualcomm Snapdragon 888-soc, een full-hd-oledpaneel met een verversingssnelheid van 120Hz en een 5000mAh-accu. Verder zou het toestel ondersteuning bieden voor de S-Pen en Wi-Fi 6E.

De presentatie van Samsung vindt plaats op donderdag 14 januari 2021 om 16:00 uur Nederlandse tijd. Samsung zet dan een livestream klaar op zijn website.

