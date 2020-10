Review: Samsung Galaxy S20 FE, goedkoopste S20 is voor velen de beste

De Samsung Galaxy S20 FE, voluit Samsung Galaxy S20 Fan Edition, is de nieuwste toevoeging aan de S20-lijn. Deze vooral op de consumentenmarkt gerichte smartphone is ook meteen de goedkoopste in de lijn. Die lage prijs in combinatie met zijn goede allround prestaties, maken de Galaxy S20 FE ook voor zakelijk gebruik misschien wel de meest interessante variant van de Samsung Galaxy S20. In deze review vertelt Techzine je er alles over.

Het is voor het eerst dat Samsung een meer betaalbare high-end smartphone op de markt zet. Samsung heeft bij de Galaxy S20 Fan Edition het nodige van de prijs gesnoept door op een aantal niet-essentiële onderdelen te besparen. De materialisering is bijvoorbeeld wat minder luxe en de schermresolutie wat lager. Daar staat tegenover dat de basisspecificaties hetzelfde zijn en de uitgebreide functies die we van de S20-lijn kennen nog steeds aanwezig. Dat maakt deze smartphone erg interessant voor bedrijven die een degelijke, betrouwbare, complete en snelle smartphone voor hun werknemers willen. Dat daarbij iets op luxe ingeboet wordt zal in veel gevallen niet zoveel uitmaken.

Net als bij zijn andere high-end smartphones biedt Samsung van de Galaxy S20 Fan Edition een 4G- en 5G-versie aan. Het toestel dat we hier bespreken is de 5G-variant, die wat ons betreft ook het meest interessant is. Los van de ondersteuning voor 5G-netwerken maakt Samsung in dit toestel namelijk ook gebruik van de Qualcomm Snapdragon 865 SoC, die wat sneller en vooral ook efficiënter is. Die twee factoren samen zijn de meerprijs van ongeveer 70 euro ruimschoots waard.

Belangrijke specificaties

Scherm 6,5″ AMOLED, 1080×2400 pixels. 120Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 4G of 5G Processor Samsung Exynos 990 (2,73GHz octacore; 4G-versie) of Qualcomm Snapdragon 865 (2,84GHz octacore; 5G-versie) Geheugen 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB opslagruimte Accu 4500mAh, 25W snelladen, 15W draadloos laden Software Android 10 met OneUI 2.5 Camera 12 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel 3x zoom camera, 12 megapixel ultrawide camera. 32 megapixel frontcamera

Ontwerp: degelijkheid boven luxe

Om geld te besparen op het ontwerp van een high-end smartphone zijn twee opties mogelijk: snijden in de functionaliteit of kiezen voor minder luxe. Samsung heeft dat laatste gedaan bij de Galaxy S20 Fan Edition en dat pakt eigenlijk heel goed uit. De glazen achterkant en sublieme afwerking van de Galaxy S20 is ingeruild voor een plastic achterkant en iets ruwer ontwerp zonder gekromde schermranden. Minder mooi, maar het heeft zelfs zo zijn voordelen. De kans dat je met een gebroken achterkant komt te zitten is miniem. Het scherm is makkelijker te beschermen en omdat het toestel stroever is houdt hij makkelijker vast. Het frame van het toestel is nog steeds van aluminium voor extra stevigheid en toch nog een beetje gevoel van luxe.

Belangrijker is dat veel belangrijke onderdelen in het ontwerp behouden zijn gebleven. De Galaxy S20 Fan Edition is bijvoorbeeld nog volledig IP68-waterbestendig, heeft stereospeakers en is voorzien van een behoorlijk goede vingerafdrukscanner in het display. De schermranden zijn klein en datzelfde geldt voor de punch hole notch bovenin het scherm. Die laatste heeft wel een nadeel overigens: Samsung heeft er net als bij de Galaxy A51 een klein glimmend randje omheen gelegd. Dat leidt zeker bij directe zoninval nogal af van de inhoud die op het scherm weergegeven wordt.

Over de gehele linie is het ontwerp van de Galaxy S20 Fan Edition kortom erg netjes. Het is niet zo luxe als dat van veel andere high-end smartphones, maar het is wel stevig en compleet. Bovendien kun biedt Samsung de Galaxy S20 Fan Edition in heel wat kleurtjes aan, waardoor er voor ieder wat wils is.

Groot en snel scherm

Het display van de Samsung Galaxy S20 FE is wat groter dan dat van de reguliere S20: 6,5 inch tegenover 6,2 inch. Tegelijk is de resolutie omlaag gegaan van Quad HD+ naar Full HD+. Dat verschil zie je, zeker gezien het amoled-scherm gebruik maakt van een PenTile-pixelindeling. Die wat lagere resolutie zijn we echter wel gewend in deze klasse, en echt storend is het niet.

Veel belangrijker is dat de Galaxy S20 FE nog steeds een erg mooi scherm heeft. De verversingssnelheid is met 120Hz erg hoog; het display heeft een hoge helderheid en oneindig contrast, en de kleurweergave is prima. Samsung heeft ervoor gekozen het paneel vrij koud af te stellen, waardoor kleuren nog spetterender overkomen. Dat ziet er flitsend uit, maar is tegelijk wat minder realistisch.

Prestaties: beter dan de S20

Gek genoeg zijn de prestaties van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition zelfs wat beter dan die van zijn duurdere broers. Dat heeft te maken met de chipset: traditioneel gebruikt Samsung in zijn topsmartphones een eigen Exynos-chipset in Europa. In het geval van de Galaxy S20 Fan Edition 5G heeft de fabrikant echter ook in Europa gekozen voor een Snapdragon 865-chipset. Dat is nog altijd de snelste Android-chip van het moment, en hij presteert iets beter dan de Exynos 990-chip in de 4G-variant van deze smartphone en de rest van de S20-lijn. Het enige minpuntje op het gebied van de prestaties is dat de basisversie van de S20 FE maar 6GB werkgeheugen heeft. Dat heeft tijdens onze testperiode geen problemen opgeleverd, maar is voor wie veel zware taken uitvoert op zijn smartphone wel aan de krappe kant.

De Snapdragon-chipset is niet alleen wat sneller, hij is vooral ook efficiënter. Dat merk je: met de 4500mAh-accu kom je heel makkelijk de dag door. Met een beetje moeite lukte het ons zelfs om twee dagen op één batterijlading te doen, wat voor een high-end Samsung-toestel uitzonderlijk is. Met de 4G-variant van de Galaxy S20 FE hebben we geen ervaring. We verwachten dat de batterijprestaties daarvan iets onder de 5G-versie liggen, maar vanwege de lagere schermresolutie en grotere batterij nog steeds duidelijk boven die van de gewone Galaxy S20.

De 25W-snellaadfunctie van de telefoon is relatief traag voor de prijsklasse, maar gezien de lange batterijduur van het toestel is dat geen groot probleem. Draadloos laden is mogelijk tot 15W en de Galaxy S20FE kan ook omgekeerd draadloos laden om bijvoorbeeld je oordopjes of horloge van stroom te voorzien.

Bekende software

Op softwarevlak is er weinig nieuws onder de zon. De Samsung Galaxy S20 Fan Edition draait nog steeds op Android 10 met de OneUI-software van Samsung er overheen. Dat is een vrij sterk aangepaste schil, maar wel een met veel voordelen. Functioneel heeft Samsung het nodige toegevoegd en grafisch ziet de OneUI er mooi uit.

Zakelijk scoort de Galaxy S20 Fan Edition ook goed qua software. Samsung’s Knox-platform geeft IT-beheerders uitgebreide tools om apparaten binnen het bedrijf te managen en beveiligen. Hardwarematig is dat gekoppeld aan een beveiligde opslagchip waar gevoelige data opgeslagen worden. Met Samsung DeX kan de volledige smartphone via de computer benaderd en zelfs deels gebruikt worden, inclusief alle bestanden en mappen. Bestanden en tekst kunnen simpelweg van de computer naar de telefoon gesleept of gekopieerd worden en andersom.

Tot slot is het updatebeleid van Samsung tegenwoordig erg goed. Samsung beloofde deze zomer al zijn toestellen in de S- en Note-serie ten minste drie jaar up-to-date te houden, wat betekent dat je met de Galaxy S20 FE in ieder geval nog Android 13 zult ontvangen. Er zijn maar weinig Androidfabrikanten die die belofte doen.

Drie goede camera’s

Achterop de Samsung Galaxy S20 Fan Edition zitten drie camera’s: een 12-megapixel hoofdcamera, een 8-megapixelcamera met een 3x zoom-lens en een 12-megapixelcamera met een groothoeklens. Geen onzinnige dieptesensoren of macrocamera’s die nauwelijks bruikbare foto’s afleveren dus, maar gewoon drie camera’s waar je iets aan hebt.

Het goede nieuws is dat alle drie de sensoren ook goede foto’s afleveren. Bij goed licht kan de hoofdcamera duidelijk meer details vastleggen dan de andere twee camera’s. Dat is logisch, want het is de beste sensor. De algehele uitstraling van de foto’s, inclusief de kleuren en de dynamische range, is echter vergelijkbaar voor alle camera’s en dat is netjes.

Groothoekcamera

Hoofdcamera

Zoomcamera

Zodra het donker wordt verandert dat beeld, dan blijven de groothoek- en zoomcamera duidelijk achter. Daar onderscheidt deze S20 Fan Edition zich van de beste cameratelefoons, maar dat is te verwachten voor dit geld. De hoofdcamera maakt ook bij weinig licht nog mooie en detailrijke foto’s dankzij een goede nachtmodus, wat het camerasysteem van de smartphone goed allround inzetbaar maakt. Sterk werk van Samsung, dus.

Voorop zit een 32-megapixelcamera die ook over een nachtmodus beschikt, maar daar niet veel profijt van heeft. In het donker zijn de foto’s die je ermee maakt acceptabel, maar niet bijzonder goed. Bij goede lichtomstandigheden scoort de frontcamera wel netjes, en ook voor videomeeting is de camera ruim voldoende.

Conclusie

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition heeft een aantal duidelijke downgrades gekregen tegenover de rest van de S20-lijn. Het luxe ontwerp van glas en aluminium is vervangen door een meer sober ontwerp met een plastic achterkant, de schermresolutie is verlaagd tot full HD+ en het werkgeheugen is met 6GB niet bijzonder ruim voor een high-endsmartphone. De besparing die daar op basis van de adviesprijs tegenover staat is fors: zo’n 250 euro. In de praktijk is het verschil nog enkele tientjes en is de prijs dus geen belangrijk argument.

Toch is de Samsung Galaxy S20 FE zeker een goede keuze. Vanwege de uitstekende batterij en verbeterde prestaties scoort de smartphone ondanks zijn lagere prijs allround zelfs wat beter dan de reguliere Galaxy S20. Belangrijke eigenschappen van de S20-lijn zoals de waterdichte behuizing, het prachtige scherm, de prima camera en 3 jaar updategarantie zijn op de Fan Edition nog steeds aanwezig. Échte nadelen heeft de smartphone niet, hoewel we graag gezien hadden dat de notch niet door een glimmende rand omgeven was. Het werkgeheugen van slechts 6GB in de basisversie is aan de krappe kant, maar voor zal voor de meeste gebruikers geen echte problemen opleveren. De Samsung Galaxy S20 Fan Edition is kortom een uitstekende allround-smartphone. Dat oordeel geldt, ondanks de verwarrende naam van het toestel, óók voor de zakelijke gebruiker.