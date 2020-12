Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt ondersteuning voor S-Pen en Wi-Fi 6E

Details van de Samsungs nieuwste vlaggenschiptelefoon zijn gespot in de database van keuringsinstantie FCC. Deze bevestigen dat de Galaxy S21 Ultra ondersteuning krijgt voor de S-Pen.

In de gegevens van de FCC staat dat het toestel met een stylus gebruikt kan worden. Het toestel gebruikt twee methodes voor het detecteren van bewegingen: zweven en tikken. Hiervoor verstuurt de telefoon constant een signaal naar de S-Pen op frequenties tussen 0,53 en 0,6 MHz.

Dit bevestigt de ondersteuning van de S-Pen in de toekomstige telefoon. Dit is opvallend, aangezien tot op heden Samsung alleen ondersteuning voor de stylus had toegevoegd aan telefoons in de Note-serie en enkele tablets. Op gelekte afbeeldingen van de S21 Ultra is bovendien geen ruimte te zien waar de S-Pen in weggestopt zou kunnen worden.

Mogelijk duidt de toevoeging van ondersteuning voor de stylus aan dat Samsung op termijn van plan is om de Note-serie van telefoons de nek om te draaien. Behalve de aanwezigheid van het pennetje is er weinig verschil meer tussen die telefoons en de Galaxy S-toestellen.

Wi-Fi 6E

Verder bevestigt het FCC-rapport dat het toestel ondersteuning voor Wi-Fi 6E. Deze variant van 802.11ax voegt naast 2,4 en 5 GHz een nieuwe frequentie toe op 6GHz, waarmee hogere snelheden haalbaar zijn. Daarnaast heeft Wi-Fi 6E nog een groot aantal andere kleine verbeteringen.

Januari

Samsung is van plan de Galaxy S21 in januari uit te brengen. Veel zal er dan niet te onthullen zijn, want het overgrote deel van de specificaties en het uiterlijk zijn allemaal al uitgelekt. Het toestel krijgt een Qualcomm Snapdragon 888-soc, een 120Hz-oledpaneel met een verversingssnelheid van 120Hz en een accu van 5000mAh.