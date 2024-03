De vernieuwde P- en S-serie monitors richten zich respectievelijk op werk en entertainment. Dell belooft dat de beeldschermen de productiviteit en het gebruikerscomfort verhogen.

De P-serie is beschikbaar in formaten van 24 inch en 27 inch. De refreshrate van de P2725HE, P2425HE en P2425E is 100Hz, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de gebruikelijke 60Hz. Hogere verversingsgetallen zijn er altijd, maar de responsiviteit verbetert met deze specificaties aanzienlijk. De resolutie van de beeldschermen is 1920×1200 en de gebruikte technologie is IPS.

ComfortView Plus is in de P-serie inbegrepen en reduceert blauw licht naar 35 procent, wat aanzienlijk helpt om oogvermoeidheid tegen te gaan. Ook de 1500:1 contrastratio helpt hierbij. Hoewel Dell de 99% sRGB-kleurdekking eveneens als comfort-optie aanstipt, zal dit voor professionals vooral belangrijk zijn voor correcte beeldbewerking. Dell spreekt daarnaast over een dunne omranding.

I/O bestaat uit Ethernet-connectiviteit, USB-C en verschillende USB-A-poorten. Dell komt met de integratie van USB-C de vraag naar een eenvoudigere aansluiting op randapparatuur tegemoet.

Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar de releasedatum is 26 maart. In Amerika kost de P2425HE $349,99, de P2425E $537,49 en de P2725HE $418,74.

Dell S-serie

Naast de P-serie introduceert Dell nieuwe varianten van de S-serie. Er zijn veel overeenkomsten met de P-monitors en de S2425H/HS en S2725H/HS/DS. De 24-inch varianten bieden een 1080p-resolutie terwijl de 27-inch opties ook in 1440p (QHD) beschikbaar zijn.

ComfortView Plus is ook hier aanwezig, net als de dunne randen, 100Hz beeldverversing, 99 procent sRGB-kleurdekking en 1500:1-contrastratio. De S-serie onderscheidt zich vooral van de P-serie door geïntegreerde 5W-luidsprekers.

De S-serie monitors zijn overwegend goedkoper dan de P-serie, met Amerikaanse prijzen tussen $149,99 en $229,99. Ze zijn iets eerder beschikbaar dan de P-varianten: op 21 maart komen de vijf modellen op de markt.

