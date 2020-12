Een tevreden werknemer met de juiste IT-investeringen

Je werknemers een goede ervaring bieden kan bijdragen aan het succes van het bedrijf. Zo is een tevreden medewerker vaak productiever en blijft hij of zij mogelijk langer bij het bedrijf. Om een optimale ervaring te realiseren, is het zaak om de juiste investeringen te doen op IT-vlak. Maar waar kan je het best tijd en geld in steken?

Een onderzoek uitgevoerd door Forrester kan helpen. Op basis van bijna 1.000 IT decision makers blijken werknemers centraal te staan als het gaat om de investeringen voor de komende tijd. Het verbeteren van de werknemersproductiviteit met een variëteit van apparaten en het verbeteren van de technologische ervaring van werknemers zijn namelijk de twee meest voorkomende prioriteiten.

Wanneer de algehele techervaring toeneemt, profiteren daar zowel de business als de werknemer van. Moderne IT-organisaties zien die voordelen ook en anticiperen daar op. Daarmee groeit IT steeds meer uit tot iets waar de gehele organisatie zijn vruchten van plukt en eigenlijk niet meer zonder kan.

