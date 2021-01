LG kondigt zijn eerste oledmonitor aan

LG heeft tijdens CES een computermonitor aangekondigd met oledpaneel. De UltraFine OLED Pro 32EP950 heeft een 4k-paneel en is voornamelijk bedoeld voor grafisch ontwerpers.

Het 31,5″-scherm heeft een resolutie van 3840×2160 pixels. Volgens LG is de monitor in staat om 99 procent zowel de DCI-P3- en Adobe RGB-kleurruimtes weergeven en heeft, dankzij de oledtechniek, een contrastratio van 1.000.000:1. De verversingssnelheid is niet bekend.

#LGUltraFine OLED Pro – a beautiful 4K display with individual dimming for every one of its over 8 million pixels. #LGCES2021 pic.twitter.com/Up6rgIITS4 — LG Electronics (@LGUS) January 11, 2021

Op het gebied van aansluitingen heeft het scherm twee keer DisplayPort en één hdmi-aansluiting. Ook is er een USB-C-poort waarmee de monitor kan dienen als dock voor een laptop. De monitor kan een aangesloten laptop van 90 watt aan stroom voorzien over dezelfde kabel als het signaal van het scherm en eventuele randapparatuur loopt. Die randapparatuur kan op drie USB-A-poorten worden aangesloten.

Naast een video en een tweet over de UltraFine OLED Pro 32EP950 heeft LG nog geen informatie over de monitor gedeeld. Hoeveel hij gaat kosten en per wanneer hij beschikbaar is, is daarom nog niet bekend.