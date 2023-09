Apple’s A17-chip wordt volgens geruchten gebakken op TSMC’s 3nm-proces, maar MediaTek is het eerste bedrijf die hiervoor een eigen SoC bevestigt. De nieuwe vlaggenschip-chipset zou in de tweede helft van 2024 in smartphones, tablets, auto’s en andere apparaten moeten verschijnen.

De prestaties van de chip zouden op het 3nm-proces van TSMC met maximaal 18 procent verbeteren. Dat is niet een al te verbazingwekkend getal: een ‘uplift’ van rond de 20 procent is vrij gebruikelijk voor een nieuwe generatie chips. Indrukwekkender zijn de efficiëntiewinsten: de nieuwe SoC van MediaTek zou 32 procent minder stroom verbruiken. Er is nog geen naam bekend voor de toekomstige processor.

Achter Apple aansluiten

MediaTek is een concurrent van Qualcomm en Samsung als het gaat om krachtige mobiele chips. Oppo, Asus, Xiaomi, Redmi en Vivo maken veelal gebruik van de Dimensity 9000-lijn, zoals de 9200+. Die chip is qua prestaties erg in de buurt van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dat onder meer de Samsung Galaxy S23-serie aandrijft.

Opvallend is dat Apple onlangs voor een jaar alle 3nm-voorraden van TSMC zou hebben opgekocht, waarbij het Taiwanese bedrijf zelf zou betalen voor de defecte chips. Dit wijst erop dat MediaTek dan wel de primeur heeft om als eerste daadwerkelijk over een chip op 3 nanometer te spreken, maar deze niet als eerste zal leveren.

