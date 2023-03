LG stopt na twee jaar met het verkopen van laptops in Nederland.

Dat laat het bedrijf weten aan Tweakers. LG verkocht sinds twee jaar Gram-laptops in Nederland. De laptops werden niet in België verkocht. Tijdens de verkoopperiode waren de diverse LG Gram-modellen uit 2021 en 2022 in ons land verkrijgbaar.

In januari presenteerde de fabrikant zijn 2023-modellen op de CES in Las Vegas. Toen was niet bekend of deze modellen ook in ons land beschikbaar kwamen.

Geen redenen aangegeven

Een specifieke reden voor het stoppen van de verkoop geeft LG Nederland niet, meldt Tweakers. Ook het internationale bedrijf geeft geen opmerking over het stopzetten van de laptopverkoop in ons land.

De LG Gram-laptops waren zeer licht in vergelijking met de laptops van concurrenten. Zo weegt de 17-inch Gram-laptop uit 2022 slechts 1350 gram. Normaal licht het gewicht voor een dergelijke laptop rond de 2 kilo.

De prijs van deze superlichte laptops is echter wel normaal in het hogere segment; rond de 1500 euro. In de rest van de wereld blijven de LG Gram-laptops wel te koop.

Lees ook: LG Innotek introduceert mobiele cameramodule met optische zoom