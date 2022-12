LG Innotek, dochteronderneming van het Zuid-Koreaanse techconcern LG, heeft onlangs een nieuwe mobiele cameramodule met optische zoom geïntroduceerd. Deze cameramodule is onder meer ontwikkeld voor gebruik in Android-smartphones met de nieuwe Qualcomm SnapDragon 8 Gen2 mobiele processor.

De nieuwe mobiele cameramodule, die zijn debuut krijgt tijdens de aankomende CES 2023-beurs, is voorzien van de laatste optische technologie. Vooral de optische zoom is geperfectioneerd. In plaats van digitale zoomfunctionaliteit waarbij de kwaliteit van de beelden achteruit gaat, gebruikt de LG Innotek-cameramodule bewegende lenzen. Net als bij DSLR-camera’s. Deze technologie zorgt ervoor dat beelddetails behouden blijven.

Daarnaast is de camera een opvouwbaar-optisch ontwerp, waardoor het een zogenoemde periscooplens is. Hierdoor is de omvang van de mobiele camera klein en biedt de lens een reikwijdte van 4×9 met getrouwe optische zoom ertussen.

Ook beschikt de nu uitgebrachte camera-module over optische stabilisatie. Hiervoor gebruikt de camera onder meer een zeer kleine en extreem precieze actuator of bewegingsapparaat voor het zoomen. Deze actuator kan bewegen in stapjes van 1µm.

Overige voordelen

Verder geeft de Zuid-Koreaanse fabrikant aan dat door het nieuwe ontwerp smartphonefabrikanten minder lenzen hoeven te gebruiken. De nieuwe module combineert een 4x- en een 9x-keer lens ineen, zodat minder lensruimte in de behuizing nodig is.

De nieuwe cameramodule van LG Innotek wordt verder speciaal ontwikkeld voor gebruik met de nieuwe SnapDragon 8 Gen2 mobiele processor van Qualcomm. Deze processor moet in de nieuwste Android-telefoons gaan verschijnen. Ook wordt de camera mogelijk verwacht in de nieuwe Apple iPhone 15. LG Innotek is de vaste cameraleverancier van de techgigant uit Cuppertino.

Andere aanbieders van optische zoom

Naast de Zuid-Koreaanse fabrikant levert ook Sony Experia een smartphone met een camera met optische zoomfunctionaliteit. Ook OPPO zou aan een smartphone werken die over deze functionaliteit gaat beschikken.

