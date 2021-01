Google Chrome pakt zwakke wachtwoorden aan

Er is een update voor Google Chrome verschenen die onder andere een grote aanpassing doet wat betreft wachtwoorden. Je kunt dankzij de update makkelijker signaleren dat een bepaald wachtwoord zwak is en hiervoor een nieuw wachtwoord instellen.

Nog steeds kiezen mensen vaak voor wachtwoorden die niet sterk genoeg zijn. Soms komt het door het probleem dat wachtwoorden nu eenmaal vaak moeten worden aangepast en er weinig inspiratie is. Maar vaak is het ook omdat mensen een wachtwoord makkelijk willen kunnen onthouden. Google Chrome is in staat om je wachtwoorden op te slaan, iets wat het ook automatisch vraagt, schrijft TheNextWeb.

Chrome

Google Chrome is voorzien van een update waardoor je iets strenger wordt toegesproken wanneer je kiest voor een zwak wachtwoord. Chrome versie 88 zorgt ervoor dat je zelf in één keer al je zwakke wachtwoorden kunt aanpassen.

Het werkt alleen als je gebruikmaakt van de wachtwoordmanagementopties van de browser. Ga hiervoor op desktop in de browser naar het gebruikersicoon en klik op het sleuteltje. Ga dan naar ‘check passwords’ en er staat een hele lijst met wachtwoorden waarvan Chrome denkt dat het veiliger kan.

Wachtwoord

Je ziet meteen de link van de plek waar dat wachtwoord wordt gebruikt en zo kun je er zelf voor kiezen een beter wachtwoord in te stellen. Heb je daar hulp bij nodig, dan kan Chrome ook een gloednieuw sterk wachtwoord voor bedenken. Chrome toont overigens ook welke wachtwoorden er van je op straat liggen, waardoor je ook daarop meteen actie kunt ondernemen.

Naast desktop kun je de optie ook vinden binnen iOS. Deze optie wordt gefaseerd uitgerold dus het kan zijn dat het nog even duurt voordat deze bij jou is geland. Er komt ook een update voor Android, maar wanneer dat exact plaatsvindt is nog onbekend.