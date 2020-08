Met steeds krachtiger wordende smartphones en laptops is het allang geen probleem meer om veel tabbladen in je browser open te hebben staan. Google ziet dan ook dat dit veel gebeurt. Hiervoor introduceert het binnenkort een nieuwe mogelijkheid: zoeken in Google Chrome tabbladen.

Google Chrome is de grootste en meestgebruikte internetbrowser ter wereld. De schatting is dat het door meer dan een miljard mensen wordt gebruikt. Echter betekent die populariteit ook dat Google moet blijven innoveren om zo niet achter te lopen en te worden ingehaald door andere browsers. Dat doet het onder andere door het zoeken in tabbladen te introduceren, zo schrijft Techtsp.

Tab Search

De nieuwe mogelijkheid heet Tab Search (in het Nederlands waarschijnlijk Tabblad zoeken). Zeker als je veel tabbladen open hebt, dan is het soms moeilijk het overzicht te houden. Hoe meer je er opent, hoe kleiner de titels worden. Soms staat er nog maar één letter of zelfs helemaal niets. De nieuwe mogelijkheid zorgt dat je toch nog kunt terugvinden wat je eerder opende.

Tabblad zoeken wordt mogelijk achter een vlag die #Enable-Tab-Search heet. Je moet in een Chrome Canary-scherm naar chrome://flags gaan om deze mogelijkheid aan te zetten. Als je ook het besturingssysteem Chrome OS gebruikt, dan kun je deze nieuwe optie als eerste verwachten. Daarna volgen er updates voor Windows, Linux en macOS. Het is nog onbekend wanneer de updates gepland staan voor zowel het Google-besturingssysteem als de concurrentie.

Google Chrome

Google is sowieso veelal bezig met het verbeteren van de mogelijkheden van tabbladen. Zo introduceerde het een paar maanden geleden Tab Groups. Er zijn dit jaar bovendien de nodige beveiligingsmogelijkheden naar de browser gekomen. Hard nodig, want de meerderheid van ernstige kwetsbaarheden in Google Chrome heeft te maken met geheugenproblemen.