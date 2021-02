Update voor Ubuntu Core verbetert beveiliging voor IoT-apparaten

Canonical heeft een nieuwe versie van Ubuntu Core uitgebracht. Versie 20 van het besturingssysteem voor IoT-apparaten en embedded systemen brengt enkele verbeteringen aan de beveiliging mee.

Canonical heeft de details van zijn nieuwe besturingssysteem op zijn blog uiteengezet. Het bedrijf noemt het een ‘grote release’ die het besturingssysteem in lijn brengt met Ubuntu 20.04. Ubuntu Core 20 voegt secure boot, volledige schijfencryptie en secure device recovery toe.

“Elk verbonden apparaat heeft gegarandeerde platformbeveiliging en een app store nodig”, zegt Mark Shuttleworth, CEO van Canonical. “Ubuntu Core 20 laat innovators goed beveiligde dingen bouwen en hen volledig focussen op hun eigen unieke functies en apps, waarbij updates aan de afscherming en beveiliging door het besturingssysteem worden uitgevoerd.”

Uitgeklede versie

Canonical heeft Ubuntu Core gebouwd als een uitgeklede versie van Ubuntu, bedoeld voor IoT-apparaten en embedded systemen. Het is niet mogelijk om de traditionele package manager te gebruiken, maar is in plaats daarvan afhankelijk van Snap. Deze applicaties draaien in een container, wat de beveiliging ten goede komt.

De combinatie van de veilige opzet van het besturingssysteem en de nieuwe beveiligingsmogelijkheden zorgt volgens Canonical voor een minimaal aanvalsoppervlak. Ubuntu Core 20 is per direct beschikbaar voor zowel x86- als Arm-apparaten.

Tip: Canonical presenteert Ubuntu Core 16 voor Internet of Things