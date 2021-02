Zoekfunctie in Firefox gaat markeringen op scrolbalk plaatsen

Versie 87 van Firefox gaat zoekresultaten van de ‘Zoeken op pagina’-functie voortaan aangeven op de scrolbalk. De functie wordt momenteel getest in de Nightly-versie van de browser.

Firefox-ontwikkelaar Sören Hentzschel heeft de nieuwe functie aangekondigd in een blogpost. Het is een uitbreiding van de vindfunctie die verschijnt als je Ctrl + F (of Cmd + F op macOS) indrukt op je toetsenbord. Met de functie worden alle instanties van het gezochte woord gemarkeerd. De gebruiker kan vervolgens door de verschillende resultaten heen lopen.

De resultaten worden vanaf versie 87 van de internetbrowser ook gemarkeerd met een streepje in de scrolbalk. Dit streepje is standaard in dezelfde kleur als de kleur waarin de zoekresultaten gemarkeerd worden. Deze kleur kan aangepast worden door de string ui.textHighlightBackground aan te passen in about:config. Momenteel wordt hiermee de kleur van zowel de gemarkeerde woorden als de streepjes op de zoekbalk aangepast, maar Hentzschel wil hier in de toekomst losse opties van maken.

Versie 87 van Mozilla Firefox is vanaf 23 maart 2021 beschikbaar. Gebruikers die de functie willen uitproberen, kunnen nu al terecht bij Firefox Nightly. Deze versie wordt elke dag geüpdatet met de nieuwste toevoegingen van het Firefox-ontwikkelteam. De Nightly-versie van Firefox is echter ook minder stabiel.

Nieuw ontwerp onderweg

In de iets verdere toekomst heeft Mozilla grote veranderingen gepland staan voor Firefox. De opensourceorganisatie wil het ontwerp van de browser volledig op de schop gooien, volgens de ontwerptaal die de organisatie Proton noemt. In deze versie krijgt de browser een nieuw uiterlijk en worden de tabbladen, menu’s werkbalken anders ingedeeld. Er zijn nog geen beelden van deze nieuwe versie uitgelekt, maar volgens de geruchten staat de Proton-update gepland voor versie 89 van Firefox. Die versie moet in mei 2021 uitkomen.

