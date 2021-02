Dynabook introduceert betaalbare Satellite Pro C50-G-laptops

Dynabook heeft een nieuwe serie laptops aan zijn Satellite Pro C50-lijn toegevoegd. De C50-G-lijn is gericht op prijsbewuste klanten, met onder andere opties voor goedkopere Celeron-processors.

De C50-G is een laptop met een mat 15,6″-scherm met keuze tussen een HD- of FHD-paneel. Vermoedelijk doelt Dynabook op resoluties van 1366×768 en 1920×1080 pixels. Het apparaat heeft een dikte van 19,7 millimeter en een gewicht van 1,8 kg. De behuizing is afgewerkt met een antibacteriële coating en er is optioneel een vingerafdrukscanner beschikbaar. Dynabook claimt een batterijduur van 13,5 uur. Een ingebouwde webcam en microfoon zijn ook aanwezig.

Welke processors er precies voor de Satellite Pro C50-H beschikbaar zijn, maakt Dynabook niet bekend. Het bedrijf spreekt enkel van Intel-processors van de 10e generatie, zowel chips in de Core-lijn als de Celeron-lijn. Dit kan gecombineerd worden met maximaal 16GB aan ddr4-geheugen en een 512GB-ssd.

Op het gebied van connectiviteit beschikt de laptop over ondersteuning voor 802.11ac-wifi en bluetooth. Verder heeft de laptop een usb-c-poort die zowel opladen als externe beeldschermen ondersteunt, twee usb-3.1-poorten, hdmi, gigabitethernet en een micro-sd-slot. Ook is er een aansluiting voor een 3,5mm-combijack. Het opladen van de laptop geschiedt overigens standaard met een barrel plug.

De Satellite Pro C50-G is vanaf maart 2021 verkrijgbaar. Dynabook noemt geen adviesprijzen voor de nieuwe laptop, maar gezien de lage instapspecificaties, zullen die bepaald niet hoog zijn.

Dynabook

Dynabook is een relatief onbekend bedrijf op de laptopmarkt. Toch is het geen nieuwe naam. Het was decennialang een naam die Toshiba gebruikte voor een deel van zijn laptops. Dat bedrijf verkocht echter in de loop van 2018 en 2020 zijn volledige laptopdivisie, samen met de merkrechten voor Dynabook, aan Sharp. Dynabook fungeert nu als dochterbedrijf van Sharp en overweegt dit jaar de beurs op te gaan.

