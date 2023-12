De Surface Pro 10 en Surface Laptop 6 zullen geoptimaliseerd worden voor AI. Zowel Intel als Qualcomm zouden chips aan Microsoft leveren om dit te realiseren, hoewel ARM de nadruk zou krijgen.

Volgens Windows Central zullen de Surface Pro 10 en Laptop 6 in het voorjaar aangekondigd worden. Hierbij zal Microsoft in navolging van Intel de nadruk in de marketing leggen op de AI-vaardigheden van de nieuwe systemen.

In 2023 lanceerde Microsoft nieuwe varianten van alle andere Surface-producten: Hub, Studio, Laptop Go en Go kregen allemaal een update. Echter bleven nieuwe Pro- en Laptop-edities vooralsnog uit.

Qualcomm wekt vooral enthousiasme

Hoewel Microsoft voor de nieuwe “AI-pc’s” in zee gaat met zowel Intel als Qualcomm, stellen de bronnen van Windows Central dat ze vooral enthousiast zijn over het Qualcomm-aanbod. Dit past in het bestaande beeld dat deze chipmaker de pc-markt wil opschudden, onder meer met de Snapdragon X Elite.

Aangezien het daarbij om een ARM-chip gaat, zou de nieuwe versie van Windows beter moeten aansluiten op deze architectuur. Die versie heeft als codenaam Hudson Valley, en zal vermoedelijk als Windows 12 lanceren.

De Qualcomm-chips zouden competitief zijn met Apple Silicon. Sinds de lancering van de Apple M1-chip is duidelijk dat ARM veel te bieden heeft voor Mac- en Macbook-gebruikers, met een langere accuduur en hogere prestaties dan de oude Intel x86-processoren.

Varianten

Windows Central stelt verder dat de Surface Laptop 6 een nieuw dunner design krijgt en in twee formaten (13,8 en 15 inch) beschikbaar wordt. De Surface Pro 10 zou vooral een beter scherm krijgen, inclusief HDR-ondersteuning.

Een heropleving van Windows op ARM

Het is opmerkelijk, maar niet per se verrassend, dat Microsoft het ARM-pad lijkt te kiezen. Nog altijd zal het binnen het Surface-aanbod deels blijven leunen op x86-chips van Intel, maar de afhankelijkheid van die oude architectuur gaat afnemen. Windows op ARM is al een langer project van Microsoft, maar is al jaren onbemind. Eerder keken we al naar de huidige stand van zaken rondom het OS op de ARM-architectuur.

