OPPO zet in op groter Europees marktaandeel

De Chinese smartphonefabrikant OPPO wil de komende jaren uitgroeien tot een van de grootste smartphonefabrikanten van Europa. Het bedrijf heeft een visie gedeeld hoe het dat wil bereiken.

In een persbericht pocht de telefoonfabrikant hoe het in het afgelopen jaar is uitgebreid naar vier nieuwe markten, met een totaal van twaalf landen in West-Europa waarin het zijn apparatuur verkoopt. Het bedrijf claimt dat zijn verkopen in de markt in 2020 meer dan verdubbeld zijn, ondanks de coronacrisis. Absolute getallen deelt het bedrijf niet, dus hoe indrukwekkend die groei daadwerkelijk is, blijft in het ongewis.

Buitengewoon trots

Maggie Xue, President van OPPO West-Europa: “Ondanks dat het afgelopen jaar voor velen ongelofelijk uitdagend was, hebben we ons allemaal gerealiseerd hoe belangrijk technologie is om verbonden te blijven. De ongekende groei die OPPO in 2020 in Europa heeft laten zien, toont aan dat we producten van wereldklasse leveren die verder gaan dan het voorzien van basisbehoeften van onze klanten. Dit maakt ons buitengewoon trots. We hebben een ambitieus doel gesteld voor de komende jaren om een van de topfabrikanten in Europa te worden, en we zijn ervan overtuigd dat we dit zullen bereiken. Het is dezelfde ambitie die echte innovatie, vooruitgang en de waarden van ons bedrijf stimuleert.”

Succes in Europa uitbreiden

Wereldwijd behoort OPPO tot de vijf grootste smartphonefabrikanten, maar dit marktaandeel heeft het voornamelijk te danken aan zijn verkopen in Azië. Dochterbedrijf OnePlus zet echter wel zoden aan de dijk en OPPO lijkt van plan om de twee merken steeds meer met elkaar te integreren. Het bedrijf is actief in 40 regio’s, waarvan 12 in West-Europa. Vier daarvan waren nieuw in 2020: Portugal, België, Ierland en Duitsland.

Samenwerking met bekende merken

Om in de komende jaren verder te groeien, richt het bedrijf zich op samenwerking met bestaande bekende merken. OPPO noemt namen als Roland-Garros, Rolex Paris Masters, FC Barcelona en Lamborghini. Dergelijke samenwerkingen met bedrijven die verder niets met smartphones te maken hebben, zijn niet nieuw. Dochterbedrijf OnePlus maakte eerder al een telefoon met McLaren-logo’s en -kleurthema’s.

Nieuwe toestellen

OPPO geeft aan zich te richten op het beter beschikbaar maken van 5G voor consumenten. Het noemt plannen om door te gaan met het leveren van ‘toonaangevende technologieën voor mid-range- en vlaggenschipapparaten’. Volgende week onthult het bedrijf zijn nieuwste smartphone: de Find X3. Deze onthulling vindt donderdag 11 maart om 12:30 uur plaats op het YouTube-kanaal van OPPO.

