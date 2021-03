Microsoft komt met Mesh voor mixed-reality omgevingen

Microsoft komt met een nieuwe app genaamd Mesh. Het is een dienst waarmee je avatars kunt maken. Die avatars kun je vervolgens op een virtuele achtergrond plaatsen, zoals de bodem van de zee.

De app is, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, niet bedoeld voor consumenten. Het is dus niet een manier om je Microsoft-account van te personaliseren. Het gaat juist om ontwikkelaars, die er avatars mee kunnen gebruiken in mixed-reality-applicaties. De app draait op Microsoft Azure in de cloud.

Mesh

De avatars van gebruikers worden dankzij Azure gerenderd en in virtuele content geplaatst. Mesh is ervoor om steeds de data te blijven synchroniseren zodat iedereen steeds naar de meest recente omgeving kijkt. Denk bijvoorbeeld aan een bouwplaats, waarin meerdere ontwikkelaars aan een auto werken. Je ziet dan meteen wat erbij wordt geplaatst en werkt met de nieuwste informatie.

Het kan wel interessant zijn om Mesh in te zetten, bijvoorbeeld niet alleen voor ontwikkelaars onder elkaar, maar ook om mensen een digitale tour te geven van een bepaald product of hoe de samenstelling ervan tot stand is gekomen. Microsoft werkt zelf ook alvast aan toepassingen voor Mesh.

Microsoft HoloLens

Zo zijn er nieuwe apps voor de HoloLens gelanceerd die er gebruik van maken, maar maakte het bijvoorbeeld ook een holografisch laboratorium voor onderzoekers van de OceanXplorer. “Het idee is om al deze verbazingwekkende wetenschappelijke gegevens die we verzamelen, in een holografische setting te brengen en ze te gebruiken als een manier om wetenschappelijke missies in realtime te begeleiden”, aldus Vincent Pieribone, vicevoorzitter van OceanX.

Mesh kan echter meer. Het krijgt bijvoorbeeld integraties met bekende Microsoft-software, waaronder Microsoft Graph, waarmee je weer Office-programma’s kunt gebruiken om grafieken te maken. Ontwikkelaars kunnen Mesh bovendien gebruiken voor meer dan alleen Microsoft HoloLens. Ook de Oculus Quest 2 van Facebook behoort tot de mogelijkheden wanneer het gaat om applicaties maken. Mesh komt met ondersteuning voor C++ en C#, plus de Unity game-engine om VR-applicaties te bouwen. De komende maanden moeten hier meer ontwikkelaarstalen bijkomen.

