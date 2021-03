Geen 3D Objects-map meer in Windows 10

Microsoft heeft grote plannen met mixed reality en steekt dat niet onder stoelen of banken. Zes maanden voor het Windows 10 uitgaf, kwam het al met HoloLens én Windows Holograph. Echter blijkt het toch tegen te vallen met mixed reality, want Microsoft haalt de 3D Objects-map uit het besturingssysteem.

3D Objects-map

De map is nog niet verdwenen, maar de aanpassing is te zien in de Windows 10 Insider Preview-build nummer 21322 (met dank aan Windows Latest). Hoewel je zou kunnen denken dat de mixedrealitydromen van Microsoft nu helemaal in duigen vallen, valt dat wel mee. Waar de technologie bij consumenten nog niet heel erg wil aarden, wordt er in het bedrijfsleven wel meer gebruik van gemaakt.

Dat is onder andere te zien aan HoloLens en HoloLens 2, maar ook de nieuwere Mixed Reality-headsets van Windows die specifiek zijn ontwikkeld voor het bedrijfsleven. Consumenten blijken toch weinig interesse te hebben in mixed reality, vooral waar het gaat om zelf dingen maken. Paint 3D bijvoorbeeld, heeft nooit echt vleugels gekregen. Kortom, het wordt tijd om het zo weinig gebruikte mapje te verwijderen uit het besturingssysteem Windows 10.

Mixed reality

Tegelijkertijd is Microsoft nog wel bezig met de mixed reality-plannen. Zo heeft het recentelijk bekendgemaakt met Mesh te komen, waarmee ontwikkelaars avatars in een virtuele achtergrond kunnen plaatsen. Dat is onder andere handig voor mensen die bijvoorbeeld een auto bouwen in een virtuele werkplaats, of voor bedrijven die klanten een rondleiding willen geven in een bepaald product. Je kunt meer lezen over Mesh in ons artikel: Microsoft komt met Mesh voor mixed reality-omgevingen.