Apple stopt met het maken van de iMac Pro

9to5Mac schrijft dat het klanten opviel dat er steeds minder configuraties waren voor de iMac Pro en nu staat er dus zelfs een melding bij het apparaat in de shop dat hij slechts beschikbaar is zolang de voorraad dat toelaat. Met andere woorden, deze computer wordt niet meer gemaakt. Apple heeft dit inmiddels ook bevestigd.

De iMac Pro is op de markt gekomen in 2017 en heeft sindsdien eigenlijk geen grote updates meer gehad. Net als de gewone iMac is het apparaat 27 inch en inmiddels levert die betere prestaties en mogelijkheden. Het is volgens Apple zelfs de meest populaire iMac.

iMac Pro

iMac Pro was nog meer dan andere Apple-producten toegespitst op mensen in de creatieve industrie, die bijvoorbeeld met grote videobestanden werken. Hierdoor is het misschien voor een te kleine niche geweest, waardoor de gewone iMac deze voorbij is geracet.

Momenteel worden iMacs nog uitgerust met processors van Intel, maar dit blijft vermoedelijk niet lang meer het geval. De verwachting is dat er over niet al te lange tijd en sowieso dit jaar nog een nieuwe iMac wordt aangekondigd met hierin de CPU van Apple. Ook zouden er nog dit jaar een nieuwe Macbook Pro en MacBook Air komen met Apples baksel erin. Alleen de Mac Pro wordt overgeslagen, die wordt volgens geruchten pas volgend jaar verwacht.

iMac Pro is niet het enige product waarvan Apple de productie stopt. Zo is gebleken dat ook de originele HomePod-speaker van het merk niet meer wordt geproduceerd. Wie een slimme speaker wil van Apple, kan nog wel een HomePod Mini kopen.