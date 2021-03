Er komt een Samsung-monitor met ultragroothoek (UltraWide) van 3440 x 1440 pixels. Het gaat om de Samsung S34A650 met gekromde scherm (1000R) om je nog beter de kans te geven je volledig te concentreren op je werk.

Het apparaat heeft een donkere matte afwerking en heeft daardoor een zakelijke uitstraling. Het on-screendisplay kan met knoppen worden gebruikt die je vindt onder het Samsung-logo in het midden van het apparaat. De monitor heeft vrij smalle randen waardoor je meer scherm hebt. Dankzij de Eco Light Sensor kan de monitor de helderheid automatiesch aanpassen, zodat hij niet fel in je ogen schijnt, maar juist wat rustiger is voor de ogen.

Samsung S34A650 UltraWide

De monitor is 34 inch en heeft een statisch contrast van 4000:1 met een kijkhoek van 178°/178°. Hij ondersteunt 10-bitkleuren en heeft een zeer acceptabele refreshrate van 100Hz. Er zit een achterlicht op van WLED dat niet flikkert, dat schijnt op 300 cd/m2 met volledige RGB-kleuren, schrijft PCMonitors. Er zit ook een modus op de monitor waardoor je ogen minder snel moe worden door minder blauw licht af te geven.

De monitor kan overweg met HDR10-content, maar is verder vrij basaal in de HDR-ondersteuning. Het apparaat heeft niet genoeg dimmers en helderheid om volledig HDR te kunnen ondersteunen. De monitor heeft een standaard waarmee hij goed te veranderen is in positie. Denk aan hoog-laag, maar ook kantelen. De ports wijzen naar beneden. Er zit een AC-aansluiting op, naast een DP 1.2a+, HDMI 2.0 USB-C (90W PD, DP Altmodus) en een RJ45 LAN port. Daarnaast zit er voor audio een 3.5mm koptelefoonport in en nog eens drie USB 3.0-ports voor andere extra’s.

